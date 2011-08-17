ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 августа

Экономические материалы

Издание «Дело» в публикации «Где активно строят элитное жилье в Киеве и что будет с ценами в таких домах» пишет – на рынке киевской недвижимости наблюдается активизация спроса, в частности на новые проекты…

http://delo.ua/lifestyle/gde-aktivno-strojat-elitnoe-zhile-v-kieve-i-chto-budet-s-cenami-v-162939/

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Также «Дело» в публикации «Однопартийцы Тигипко шокированы его заявлением о слиянии с Партией регионов» пишет – лишь в нескольких организациях вообще слышали об инициативе Сергея Тигипко и о планах, нацеленных на слияние с ПР…

http://delo.ua/ukraine/odnopartijcy-tigipko-shokirovany-ego-zajavleniem-o-slijanii-s-parti-162967/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Кабмин обещает защитить», в котором пишет – премьер-министр Николай Азаров пообещал, что от возможной второй волны мирового финансового кризиса украинские граждане пострадают меньше, чем в 2008-2009 гг…

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-obeshhaet-zashhitit

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Сталеваров становится меньше», в котором пишут - руководство ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» заявило, о заинтересованности в дальнейшем снижении численности персонала, что объясняется намерениями увеличить производительность труда….

http://markets.eizvestia.com/full/stalevarov-stanovitsya-menshe

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«Экономические известия» в материале «Львов идет на рекорд» пишут – Львовский городской совет выставил на земельный аукцион, который назначен на 6 сентября, 18 земельных участков общей площадью почти 34 га. Это рекорд для таких торгов…

http://state.eizvestia.com/full/lvov-idet-na-rekord

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Газета «Сегодня» в публикации «Что происходит в "больных" банках» продолжает отслеживать ситуацию в ликвидируемых банках, где введена временная администрация или есть проблемы с выплатой вкладов…

http://www.segodnya.ua/useful/money/14279084.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Для кого «нарисовали» прибыль Нафтогаза?» пишет: последние два года «Нафтогазу», отягощенному многомиллиардными долгами, пророчат неизбежный дефолт. Но компания не только сохраняет платежеспособность, но и заявляет о получении прибыли за І полугодие 2011 года. Что это, финансовое чудо или бухгалтерский казус?..

http://economics.unian.net/rus/detail/98973

(УНИАН)