Азаров признал неудовлетворительной работу Минздрава по закупке лекарств

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет о неудовлетворительной работе Министерства здравоохранения по закупке лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Состояние дел с обеспечением лекарствами у нас не просто плохое, а неприемлемое. И это притом, что необходимое финансирование государства по закупке лекарств выделено полностью», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что по состоянию на середину августа Минздрав до сих пор не закупил лекарства для определенных категорий больных, которые им критически необходимы. «Этому нет оправдания. Никакие ссылки на процедуры, на объективные сложности не принимаются. Восемь месяцев больные люди без лекарств. Министерство здравоохранения не справилось со своими обязанностями. Выход из безответственной ситуации не предложен. Вместо этого создали в стране практически чрезвычайную ситуацию», - заявил Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он отметил, что дал поручение министру по чрезвычайным ситуациям Виктору БАЛОГЕ связаться с производителями лекарств, и на протяжении двух недель решить эту проблему. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что В.БАЛОГА во время сегодняшнего заседания правительства будет отчитываться по этому вопросу. «Правительство на специальном заседании в понедельник приняло неординарное решение: поскольку сложилась чрезвычайная ситуация, министру по чрезвычайным ситуациям поручено связаться с производителями лекарств и обеспечить их поставку в Украину», - отметил глава правительства.