Главное на 17 августа (день)

Финансы

Лидеры Франции и Германии договорились о новом налоге на финансовые сделки

Лидеры Франции и Германии в ответ на долговой кризис Европы хотят к сентябрю предложить налог на финансовые сделки и более жесткую координацию экономической политики в еврозоне.

Как сообщает Reuters, об этом заявил президент Франции Николя САРКОЗИ после переговоров в Париже с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

По словам Н.САРКОЗИ, они также предлагают всем 17 странам еврозоны к лету 2012 г. прописать в конституциях курс на выравнивание финансовых систем.

Для улучшения координации они хотят проводить саммиты лидеров еврозоны два раза в год и на каждые два с половиной года избирать президентствующую на таком форуме страну.

"Мы хотим выразить наше безусловное желание защищать евро, готовность Германии и Франции взять на себя отдельную ответственность в Европе и наше полное совпадение взглядов", - сказал Н.САРКОЗИ на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.

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Остаток средств на корсчетах банков 16 августа увеличился на 6%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 16 августа увеличился на 6% и на начало дня 17 августа составил 18,698 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 25%, или на 3,784 млрд. грн.

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Дело Тимошенко

Ющенко: Тимошенко отвергла предложение Путина на цену 250 долларов

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в срыве подписания газовых контрактов в 2009 год по приемлемой цене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Печерского райсуда Киева, выступая в качестве свидетеля по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что после очередного раунда переговоров между руководителями «Нафтогаза» и «Газпрома» в декабре 2008 года по поводу цены на газ, руководитель «Нафтогаза» Олег ДУБИНА после возвращения из Москвы попросил о встрече с Президентом. В.ЮЩЕНКО сказал, что эту просьбу он тогда передал через Богдана СОКОЛОВСКОГО, отметив, что техническая часть переговоров о цене на газ уже завершена.

По словам В.ЮЩЕНКО, на следующий день утром состоялась встреча, на которой присутствовал он, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, Уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Б.СОКОЛОВСКИЙ и О.ДУБИНА. При словам В.ЮЩЕНКО, О.ДУБИНА сообщил, что российская сторона готова договориться о цене на газ на следующий год на уровне 250 дол. и транзит – 1,7 долларов.

При этом, сказал В.ЮЩЕНКО, О.ДУБИНА отметил, что «есть ощущение, что можно снизить до 235 долларов». Также О.ДУБИНА тогда сказал, что эта цена еще не согласована с Владимиром ПУТИНЫМ. В.ЮЩЕНКО засвидетельствовал, что после этого О.ДУБИНА поехал на встречу с премьером Ю.ТИМОШЕНКО, после которой сразу вылетел в Москву.

При этом В.ЮЩЕНКО опроверг все обвинения в том, что он мог отозвать украинскую делегацию из Москвы. «У меня нет полномочий по отзыву делегаций. Это не моя компетенция. Я никого не отзывал», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что после этого Россия выступила с заявлением, что цена на газ может быть на уровне 250 долларов США. Однако, напомнил экс-Президент, контракт с такой ценой так и не был подписан. При этом он заявил, что отказаться от контракта можно было только по инициативе украинского премьера. «Это могла быть только позиция премьера», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он утверждает, что премьер Ю.ТИМОШЕНКО фактически отвергла предложение В.ПУТИНА на указанную цену. В подтверждение этого В.ЮЩЕНКО привел цитаты из заявления тогдашнего Президента России В.ПУТИНА. «Это была точка, от которой переговоры пошли в обратную сторону», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что с того момента Россия начала отказываться от встреч на высоком уровне на тему цены на газ.

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Ющенко: Тимошенко скрывала цену на российский газ

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в сокрытии цены на российский газ на 2009 год в процессе подготовки соглашений и после их подписания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Печерского райсуда Киева, где он дает показания в качестве свидетеля по делу Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в середине января 2009 года, в разгар газовой конфронтации с Россией, он просил Ю.ТИМОШЕНКО не ехать на саммит, который должен был состояться в Москве. По словам В.ЮЩЕНКО, «Юлию Владимировну не пришлось долго уговаривать», она сказала, что не поедет.

Затем, по словам экс-Президента, он поехал с рабочей поездкой в Лондон, а после этого утром на следующий день ему доложили, что Ю.ТИМОШЕНКО поехала в Москву. По словам В.ЮЩЕНКО, «сказать, что это была неожиданность, это ничего не сказать». «Это был нож в спину», - заявил он. По его словам, что «там было делать в Москве, если переговоры должны были быть на техническом уровне».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что затем, после этого на уровне премьер-министров Украины и России были достигнуты договоренности о цене на газ на 2009 год. По словам В.ЮЩЕНКО, его поразило то, что цена на газ при этом не была названа. Он напомнил, что по возвращении Ю.ТИМОШЕНКО в Киев на совещании он несколько раз спрашивал у нее, какой же будет цена. На это, по словам В.ЮЩЕНКО, был ответ: «Виктор Андреевич, цена будет хорошая».

Также В.ЮЩЕНКО напомнил, что предлагал, чтобы эксперты поработали над анализом проекта контракта с Россией, однако Ю.ТИМОШЕНКО также отказалась.

После этого, по словам В.ЮЩЕНКО, через несколько дней контракт на поставки газа был подписан. При этом экс-Президент отметил, что 19 января 2009 года в Секретариат Президента поступил загадочный факс. Он, по словам В.ЮЩЕНКО, имел российские исходные данные и в нем якобы содержался проект контракта на поставки газа. «Мы, конечно же, в это не поверили, подумали, что это фальшивка», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что после того, как контракт был подписан, цену также долго не называли. В частности, ни он, ни Верховная Рада долгое время не могли ознакомиться с текстом этого документа.

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Обвинение не видит необходимости в допросе Путина и Миллера по делу Тимошенко

Обвинение не видит необходимости в допросе российских высокопоставленных должностных лиц, в частности, премьер-министра Владимира ПУТИНА и руководителя «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА, по «газовому» делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Печерском райсуде сообщил прокурор по делу Ю.ТИМОШЕНКО Александр МИКИТЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли вызываться на допрос указанные российские высокопоставленные должностные лица, А.МИКИТЕНКО сказал, что в перечне свидетелей никого с российской стороны нет. По его словам, если будет соответствующее ходатайство, то суд его рассмотрит.

На вопрос, заинтересовано ли обвинение в допросе российских свидетелей, А.МИКИТЕНКО ответил, что обвинение выдвинуто экс-премьеру Ю.ТИМОШЕНКО и оно заключается в превышении с ее стороны полномочий и власти, поэтому нет необходимости вызывать свидетелей с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Печерский райсуд Киева привлечь к уголовному делу в отношении экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО главу правительства РФ В.ПУТИНА и руководителя «Газпрома» А.МИЛЛЕРА в качестве свидетелей.

По мнению В.ЮЩЕНКО, «привлечение этих людей позволит лучше изучить все обстоятельства соглашения».

Обращаясь к суду, он сказал: «Прошу рассмотреть возможность допроса МИЛЛЕРА и ПУТИНА».

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ТЭК

Ставка транзита российского газа в ІІІ квартале выросла до 2,89 долл./тыс. куб. м - Бойко

Ставка транзита российского газа по территории Украины в третьем квартале 2011 г. выросла на 1,8% - до 2,89 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния по сравнению с 1-м кварталом 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО журналистам во вторник.

Как сообщал УНИАН, ставка транзита российского газа по территории Украины в первом квартале 2011 года увеличилась на 2,2% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года – до 2,84 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния

Справка УНИАН. В 2009 году ставка транзита российского газа по территории Украины составляла 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

С 1 января 2010 года ставка транзита стала рыночной и рассчитывается по общепринятой европейской формуле.

В начале февраля 2010 г. «Нафтогаз Украины» сообщал, что ставка транзита российского газа через территорию Украины на 2010 год составляла 2,78 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

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Промышленность

«Антонов» модернизирует 10 самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании «Волга-Днепр»

ГП «Антонов» модернизирует 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской транспортной авиакомпании «Волга-Днепр».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие соглашение подписано сегодня, 17 августа, в ходе авиационно-космического салона «МАКС-2011».

«Подписание этого соглашения - первый шаг в реализации программы возобновления производства самолета Ан-124 - крупнейшего в мире грузового воздушного судна», - сказал президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

В свою очередь, руководитель «Волга-Днепр» Алексей ИСАЙКИН сообщил, что стоимость работ на одном самолете оценивается в 40-60 млн. долл.

«Всего планируется модернизировать 10 машин. Мы продолжим эксплуатировать лучшие самолеты в мире. В будущем наша компания готова приобрести 40 модифицированных Ан-124 после возобновления их производства», - сказал А.ИСАЙКИН.

После модернизации «Руслан» будет иметь грузоподъемность 150 тонн, дальность полета с грузом 120 тонн не менее 5 тыс. километров. Минимальный состав летного экипажа - 3 человека. Бортовое радиоэлектронное оборудование будет заменено на цифровые системы.

Как сообщал УНИАН, ранее в ходе международного авиасалона «МАКС-2011» в подмосковном Жуковском Д.КИВА выразил уверенность, что серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году.

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«Аэрофлот» заинтересован в приобретении 25 самолетов Ан-140 - гендиректор "Авиакора"

«Аэрофлот» заинтересован в приобретении 25 самолетов Ан-140.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил сегодня в ходе авиасалона МАКС-2011 генеральный директор ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" Алексей ГУСЕВ.

«Очень большой интерес со стороны «Аэрофлота» на 25 самолетов», - сказал А.ГУСЕВ.

В свою очередь, заместитель начальника управления ВВС Рособоронэкспорта Константин ГРЕК сообщил, что «Авиакор» произведет в течение 10 лет 60-70 самолетов Ан-140.

По его словам, поставка первых шести самолетов начнется в 2014 году.

Справка УНИАН. Региональный самолет Ан-140 предназначен для пассажирских и смешанных пассажирско-грузовых перевозок. Он обладает высокой топливной эффективностью, может эксплуатироваться в широком диапазоне высот аэродромов и климатических условий, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Самолет представляет собой высокоплан с оперением нормальной схемы и двумя турбовинтовыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1, установленными на крыле. Вспомогательная силовая установка АИ9-3Б, расположенная в хвостовой части фюзеляжа, обеспечивает автономную эксплуатацию самолета на необорудованных аэродромах. Высокий уровень комфорта пассажирской кабины достигнут выбором оптимальных пропорций объема салона и вспомогательных помещений, низким уровнем шума и вибраций, благоприятным климатическим режимом, мягким освещением и другими мероприятиями.

Ан-140 разработан украинским АНТК "Антонов". Серийное производство самолетов Ан-140 и Ан-140-100 развернуто на ХГАПП (Харьков, Украина), на ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" (Самара, Россия) и на предприятии HESA (Исфахан, Иран).

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Кива: серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году

Президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА уверен, что серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в ходе международного авиационно-космического салона "МАКС-2011" в подмосковном Жуковском.

«Мы уверены, что и Ан-124, и Ан-70 при организации работ сейчас, в этом году, первые серийные самолеты этих моделей могут начать выпускаться в 2014 году», - сказал Д.КИВА.

Он подчеркнул, что это возможно, если сейчас вести планомерную подготовку по организации производства.

«По Ан-70 была утверждена схема, но она сейчас пересматривается, и этот пересмотр затягивает сроки освоения этого самолета», - сказал Д.КИВА.

«По Ан-124 нам тоже говорили, что нет подготовки к производству в Ульяновске, но мы были на этом заводе и видели, что подготовка к производству на Ульяновском заводе 100% сохранена, и они могут делать самолеты с 2014 года», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, когда начать производство хочет российская сторона, Д.КИВА сказал: «Это Вы в ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") спросите. Эти самолеты нужны заказчикам. Я не хочу комментировать деятельность ОАК».

При этом он отметил, что ГП «Антонов» в России, кроме ОАК, активно сотрудничает с Самарским заводом по производству самолета Ан-140, и эта работа, «может быть, идет более продуктивно».

Как сообщал УНИАН, 16 августа заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

«Завод готов, но руководство ОАК тормозит», - сказал О.БОГДАНОВ.

По его словам, согласно предложенным планам со стороны Украины, к 2020 году может быть выпущено 19 самолетов Ан-124 и 63 самолета Ан-70, однако из-за позиции ОАК этот показатель будет вдвое меньше.

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Транспорт/Связь

Ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2»

Москва. Украинско-российская ракета Ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил генеральный директор Международной космической компании «Космотрас» Владимир АНДРЕЕВ.

По его словам, ракета стартовала с пусковой базы «Ясный» (Оренбургская область, РФ) с восьмью полезными нагрузками на борту. Кроме украинского спутника «Сич-2», на орбиту выведены космические аппараты: «НигерияСат-2» и «НигерияСат-Х» (Нигерия), «РАСАТ» (Турция), «ЕДУСАТ» (Италия), «АппрайзСат-5» и «АппрайзСат-6» (США), а также блок перспективной авионики (БПА-2, Украина).

«Сегодня произведен очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, или, как ее называют, ракеты «Днепр». Спутники выведены на орбиту 700 км. Задача решена успешно», - подчеркнул В.АНДРЕЕВ

Он также сообщил, что украинский космический аппарат «Сич-2» в ближайшие часы начнет работать.

В.АНДРЕЕВ отметил, что «Сич-2» - это спутник дистанционного зондирования Земли, разработан КБ «Южное» и изготовленный на «Южмаше» в кооперации с другими украинскими предприятиями.

«Это очень важный, новый, перспективный, эффективный спутник, который вводит Украину дальше в мировое космическое сообщество», - сказал он.

В.АНДРЕЕВ отметил, что что запуск «Днепра» - это одна из важнейших тем украинско-российского сотрудничества, а также при участии Казахстана.

В свою очередь генеральный конструктор - генеральный директор КБ «Южное» Александр ДЕГТЯРЕВ напомнил, что программа осуществляется с 1999 года и сегодня был осуществлен 17-й пуск.

«Всего по программе было запущено около 60 космический аппаратов», - сказал он.

По его словам, сегодняшний пуск имеет ключевое значение для будущего программы.

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В Польше из-за забастовки сегодня не будут курсировать почти три тысячи поездов

Варшава. В Польше почти три тысячи региональных поездов, которыми ежедневно на работу ездят около 300 тысяч поляков, сегодня не будут курсировать из-за забастовки работников пассажирской железнодорожной компании Przewozy Regionalne (PR).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, работники компании добиваются увеличения на 100 долларов базовой зарплаты в этом году.

Правление PR согласилось на поэтапный рост зарплаты начиная с более 40 долларов уже с августа и планируя следующее повышение в сентябре и декабре 2012 года на 35 и 20 долларов.

Руководство компании отмечает, что увеличение базовой зарплаты на 100 долларов приведет в действительности к реальному увеличению средней зарплаты в PR на 160 долларов, подчеркивая, что PR не имеет достаточно средств для обеспечения такого роста. Однако профсоюз компании не согласился на это предложение.

Работники PR заявляют о намерении повторить акцию протеста 24 августа, если правление не даст согласия на одноразовое повышение зарплаты.

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Завтра дожди и грозы ожидаются в Крыму, Приазовье и на востоке

Завтра в Украине осадки не ожидаются, только в Крыму, Приазовье и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 22°, на крайнем западе около 10°; днем 22-27°, в южной части до 30°.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в районе Одессы 20°, в Днепре возле Киева 22°.

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