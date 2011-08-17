Главное на 17 августа (вечер)

Энергетика

Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа и рассматривает несколько вариантов поставок.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время сегодняшней встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом МЕРЕДОВЫМ, сообщает департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

"Безусловно, мы заинтересованы в возобновлении поставок туркменского природного газа на территорию Украины - как по традиционным маршрутам, так и с учетом перспективы строительства Каспийско-черноморской газопроводной системы", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что по мере развития экономики, Украина будет готова принимать финансовое участие в реализации этого проекта.

Глава правительства отметил, что реализация проекта отвечает стратегии диверсификации маршрутов снабжения газа, провозглашенной туркменской стороной, и будет чрезвычайно выгодной как для Украины, так и для Туркменистана. А также, возможно, и европейским потребителям газа.

Н.АЗАРОВ сообщил, что Украина продолжает переговоры с Россией относительно возможности возобновления поставок туркменского газа.

Премьер-министр напомнил, что Украина поддержала инициативу президента Туркменистана относительно диверсификации маршрутов экспорта туркменских углеводородов на мировые рынки. Кроме того, Украина работает над диверсификацией поставок углеводородов, в частности, планируется строительство в Одессе терминала мощностью 20 млн. куб. метров, который будет принимать сжиженный газ.

В то же время Н.АЗАРОВ подчеркнул, что самым надежным и дешевым путем транспортировки азиатских углеводородов в Европу остается украинская ГТС: "Нет ничего более надежного, чем наша газотранспортная система, которая сейчас может поставлять 140 млрд. куб. природного газа, а после реконструкции ее мощность может быть увеличена до 200 млрд. куб. м".

Р.МЕРЕДОВ, в свою очередь, отметил, что Украина и Туркменистан имеют хорошие перспективы для активизации сотрудничества в энергетической отрасли и в инфраструктурных проектах на территории Туркмении.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-июле 2011 года увеличилось на 3,9%, или на 4,160 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 111,750 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 7 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 12,9%, или на 4,810 млрд. кВт/ч, – до 42,115 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 0,7%, или 339,9 млн. кВт/ч, – до 51,109 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 4,6%, или 210,4 млн. кВт/ч, – до 4,742 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-июле т.г. сократили выработку электроэнергии на 20,3% – до 7,408 млрд. кВт/ч.

Также сообщается, что в июле т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с июлем 2010 года на 5,8%, или 827,2 млрд. кВт/ч, – до 15,104 млрд. кВт/ч.

Печерский районный суд города Киева перенес рассмотрение уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на четверг, 18 августа, на 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время заседания судьей Родионом КИРЕЕВЫМ.

Перед этим защита Ю.ТИМОШЕНКО попросила суд перенести судебное заседание на понедельник, 22 августа, для того чтобы Ю.ТИМОШЕНКО смогла подготовиться к проведению ее допроса.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подала ходатайство о привлечении к уголовному делу оригиналов контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» от 19 января 2009 года, а также других документов.

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО планирует завтра, 18 августа, подписать указы о приватизации последних трех планируемых к продаже госпакетов энергокомпаний - "Тернополь-", "Днепрооблэнерго", а также "Крымэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, подписание состоится во время намеченной на завтра пресс-конференции, которая будет проведена в ФГИУ в 14:00.

Финансы

Кабинет министров назначил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА председателем украинской части Украинско-американского совета по торговле и инвестициям.

Как сообщила УНИАН пресс-служба А.КЛЮЕВА, соответствующее распоряжение КМУ принято на заседании правительства 17 августа.

Справка УНИАН. Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве между правительствами Украины и США было подписано 28 марта 2008 года в Вашингтоне и 1 апреля 2008 года – в Киеве.

Основной целью заключения соглашения является расширение и укрепление экономических отношений между Украиной и США в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Соглашение предусматривает создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества - Украинско-американского совета по торговле и инвестициям. С украинской стороны совет возглавляет представитель Минэкономики, с американской - представитель Офиса торгового представителя.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) по результатам проверок доначислила в бюджет 5,44 млрд. грн. налогов и сборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

Отмечается, что малый и средний бизнес не проверялся согласно законодательному ограничению.

По словам А.КЛИМЕНКО, наибольшие доначисления налогов и сборов в результате проверок были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Большую часть этой суммы составляют дополнительные платежи юридических лиц – 90%. Остаток составляют налоги с физических лиц-предпринимателей (8%) и поступления налога на доходы. Из приведенных цифр видно, что в центре внимания наших контролеров остаются предприятия группы риска, склонные к уклонению от налогообложения. В то же время, малый и средний бизнес лишены большого количества проверок, хотя также остаются в поле зрения», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Сообщается, что всего в Украине в этом году находились в активном состоянии и платили налоги в бюджет 2,8 млн. налогоплательщиков – 740 тыс. предприятий и более 2 млн. частных предпринимателей.

Строительство и ЖКХ

В Украине до 1 января 2015 года планируется обязательное оборудование жилых многоквартирных и частных домов подомовыми приборами учета воды и тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в законопроекте «О коммерческом учете тепловой энергии и воды в сфере коммунальных услуг», презентованном сегодня Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в ходе круглого стола «Партнерство ОСМД, теплоснабжающих предприятий и других исполнителей жилищно-коммунальных услуг».

Согласно документу, коммерческий (приборный) учет тепловой энергии/воды – это определение с помощью узла учета объема потребления и /или реализации тепловой энергии/объема воды, на основании которого проводятся взаиморасчеты между потребителями и субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению тепловой энергией, холодной и горячей воды. Учет воды счетчиками, установленными в квартирах многоквартирных домов, не является коммерческим.

Планируется, что централизованное снабжение потребителей тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения осуществляется при условии ее обязательного коммерческого учета: для физических лиц – владельцев зданий с 1 января 2014 года; для юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом – с 1 января 2015 года; для других потребителей – с 1 января 2013 года.

Также предусматривается, что централизованное снабжение потребителей холодной (питьевой) и горячей водой осуществляется при условии ее обязательного коммерческого учета: для физлиц – владельцев зданий (в том числе владельцев/совладельцев частных усадебных домов) – с 1 января 2014 года; для юрлиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, - с 1 января 2015 года; для других потребителей (в том числе дачных, садовых и гаражных кооперативов, владельцев индивидуальных гаражей) – с 1 января 2013 года.

Порядок и особенности осуществления коммерческого учета тепловой энергии и воды при предоставлении услуг по централизованному отоплению, централизованному снабжению тепловой энергией, холодной и горячей водой устанавливается Кабинетом министров.

Планируется, что нормы этого закона не распространяются на здания, находящиеся в аварийном и ветхом состоянии и подлежащие сносу, или в которых планируется провести реконструкцию либо капремонт до 1 января 2015 года.

Исполнителями работ по установлению приборов учета могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, снабжения холодной и горячей водой, другие субъекты, получившие соответствующие разрешения для выполнения этих работ.

Планируется, что финансирование работ по установке в многоквартирных домах счетчиков будет осуществляться в соответствии с государственными и местными целевыми программами за счет средств государственного и/или местных бюджетов, средств владельцев/совладельцев домов. Установка счетчиков в частных усадебных домах и других зданиях финансируется за счет их владельцев. Работы по установке счетчиков в зданиях, находящихся в собственности физлиц-предпринимателей и юрлиц, финансируются за счет их средств.

В законопроекте также говорится, что в случае отказа владельцев/совладельцев жилых домов от установки счетчиков тепла и воды, поставщики услуг имеют право в трехмесячных срок после предупреждения прекратить предоставление таких услуг, кроме услуг по централизованному отоплению в отопительный период.

Документ также предусматривает штрафы в размере от 10 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае нарушения владельцами/совладельцами зданий и субъектом хозяйствования в сфере коммунальных услуг норм данного закона, которые привели к безучетному потреблению тепла и воды. Штрафы в размере от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан предусматриваются за уклонение от выполнения или несвоевременного выполнения решений и предписаний органов, уполномоченных на осуществление госконтроля относительно соблюдения норм данного закона.

Кабинету министров рекомендуется в шестимесячный срок разработать и утвердить государственную целевую программу обеспечения коммерческого учета тепловой энергии и воды в сфере коммунальных услуг.

В министерстве отметили, что данный законопроект уже рассматривался в Кабинете министров, и на следующей неделе планируется к повторному рассмотрению правительством.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует пересмотреть количество субъектов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр АЛИПОВ в ходе круглого стола «Партнерство ОСМД, теплоснабжающих предприятий и других исполнителей жилищно-коммунальных услуг».

По его словам, министерство планирует пересмотреть ситуацию, когда существует производитель, поставщик и исполнитель жилищно-коммунальных услуг, поскольку это вносит путаницу во взаимоотношения между указанными субъектами и потребителями услуг.

«Должен быть только производитель и потребитель, либо поставщик и потребитель. Если мы это сделаем, то все встанет быстро на свои места», - считает А.АЛИПОВ.

По мнению первого замминистра, в типовом договоре на оказание коммунальных услуг следует также прописать ответственность квартиросъемщиков.

«Если мы сейчас поручим нашим специалистам, продумаем типовой договор между, скажем, теплосетью и ОСМД, то там пропишем ответственность не только взаимную между этими двумя структурами, но и конкретных квартиросъемщиков в этом же договоре», - добавил он.

(УНИАН)