Анонс на 18 августа

* Состоится заседание НКРЭ.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится круглый стол по обсуждению проблемных вопросов, возникающих у потребителей в сферах газоснабжения и электроэнергетики. Мероприятие состоится под руководством и.о.председателя Комитета Рафаэля Кузьмина.

* Пресс-конференция на тему: «Украине - 20. От государственной - к рыночной экономике. Взгляд социолога». Организаторы: Фонд «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива; Институт социологии НАНУ. Участники: Анатолий Арсеенко, ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ; Ирина Бекешкина, директор ФДИ; Александр Гончарук, старший научный сотрудник Института социологии НАНУ; Ольга Иващенко, старший научный сотрудник Института социологии НАНУ; Ирина Прибыткова, ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ.

* Пресс-конференция на тему: «Стратегия развития Киева: реальный план действий или метод предвыборного пиара?». Участники: зам.председателя ВРУ Николай Томенко; глава комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

* Пресс-конференция на тему: «Рынок труда в Украине». Участники: Ярослав Виденко, начальник управления мониторинга рынка задолженности выплаты заработной платы Министерства социальной политики Украины; представитель Государственной службы занятости Украины.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский банк отправил клиента в СИЗО». В 2008 г. Александр Чуфицкий из Ивано-Франковской обл. как физическое лицо получил кредит в украинском банке в иностранной валюте в размере 73152 тыс. долларов США. Деньги были выданы под залог жилья. Банк обращается в милицию с требованием привлечь Александра Чуфицкого к уголовной ответственности, невзирая на то, что может возместить убытки, забрав залоговое имущество. Однако постановлением Высшего Специализированного Суда Украины договоры между банками и физическими лицами о кредитовании в иностранной валюте признаны незаконными. Уже 9-й месяц Александр Чуфицкий находится в СИЗО. За это время он успел серьезно подорвать здоровье и сейчас нуждается в неотложной операции. Почему банк, не понесший никаких финансовых потерь, изувечил жизнь человека, попробуют узнать: Андрей Диденко, координатор программ Харьковской правозащитной группы; Алексей Гуцуляк, адвокат; Светлана Чуфицкая,жена клиента банка; Федор Алексюк, антиколекторная организация «Ваша надежда»(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 093-985-25-74. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* У приміщенні Фонду державного майна України відбудеться прес-конференція Голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка, присвячена 20-й річниці створення ФДМУ (19 серпня 1991 року).

* У Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Запуск космічного апарату "Січ-2" - нове досягнення українських ракетобудівників до 20-річчя незалежності України". Учасники: Євген Махонін - начальник управління спецпроектів Державного космічного агентства України; Вячеслав Гусинін - директор Департаменту космічних комплексів; Лев Семенов - начальник управління наукових досліджень ; Едуард Кузнецов - радник Голови Державного космічного агентства України.

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