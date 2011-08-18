В Йемене оппозиция сформировала совет, который будет добиваться мирной смены власти

В Йемене оппозиция сформировала совет, которому поручено добиться мирного перехода власти от Президента Али Абдуллы САЛЕХА.

Как сообщает ТСН, в состав Национального совета сил мирной революции вошли 143 человека. Члены совета должны в ближайшее время избрать исполнительный комитет, в состав которого войдут 20 человек.

Совет намерен добиваться своего международного признания как единственного легитимного органа власти Йемена.

Между тем представители правящей партии в ответ на формирование совета заявили, что организация, которая ставит целью свержение действующей власти, не может считаться мирной.

Сам Президент А.САЛЕХ, который руководит Йеменом с 1978 года, находится в Саудовской Аравии, где проходит лечение после ранения, полученного в июне.

Массовые выступления оппозиции проходят в стране с января. За это время в столкновениях с армией и органами безопасности погибло более 1000 человек.