Ющенко против газовых соглашений 2009, но не поддерживает действия власти - Ванникова

Экс-президент Украины (2005-2010 гг) Виктор ЮЩЕНКО выступает против газовых соглашений 2009 года, однако не поддерживает действия нынешней власти в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря В.ЮЩЕНКО Ирины ВАННИКОВОЙ.

«Негативная оценка В. ЮЩЕНКО газовых соглашений, заключенных экс-премьером в январе 2009 года, не означает, что он поддерживает неправовые действия властей против Юлии ТИМОШЕНКО, в частности, ее заключение до вынесения решения суда», - заявила пресс-секретарь, комментируя выступление экс-президента в качестве свидетеля по делу Ю.ТИМОШЕНКО на заседании Печерского райсуда Киева.

«Позиция В.ЮЩЕНКО – последовательная, и направлена на поиск аргументов для отмены этих соглашений. Как президент страны и профессиональный экономист, Виктор Андреевич никогда не давал положительной оценки московским газовым соглашениям 2009 года, поскольку для любого объективного наблюдателя очевидно, насколько эти договоренности являются экономически и политически невыгодными для Украины», - добавила И.ВАННИКОВА.

Вместе с тем, по ее словам, В.ЮЩЕНКО «неоднократно предостерегал нынешнюю власть от использования суда в политических целях и подмены правосудия политическими расправами над оппонентами». «Как и миллионы украинцев, экс-президент требует от власти обеспечить открытое и беспристрастное судебное разбирательство всех резонансных дел», - подчеркнула пресс-секретарь экс-президента.

Она также отметила, что В.ЮЩЕНКО поддерживает требования украинской и международной общественности о прекращении нарушения прав обвиняемых на справедливую судебную защиту, освобождении их из-под незаконного ареста, оглашений обвинительных заключений и предоставлении свободного доступа СМИ к освещению процессов.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО сегодня дал показания в Печерском райсуде Киева как свидетель по делу против бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в подписании невыгодных для Украины газовых контрактов 2009 года.

На заседании отсутствовали адвокаты экс-премьера.

Ю.ТИМОШЕНКО отказалась задавать вопросы В.ЮЩЕНКО.

«Я не буду задавать вопросы, потому что не хочу, чтобы в этом суде судили Оранжевую революцию. Я не хочу, чтобы здесь были склоки, выяснение отношений между бывшими президентом и премьер-министром. То, что сказал ЮЩЕНКО, пускай останется на его совести», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.