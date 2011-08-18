На заседании Печерского райсуда по делу Луценко начался допрос потерпевших
10:06, 18 августа 2011Разное
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На заседании Печерского районного суда Киева по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО начался допрос потерпевших.
Как передает корреспондент УНИАН, первым в суде допрашивают бывшего водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА Валентина ДАВИДЕНКО, который фигурирует в эпизоде о якобы незаконном оперативно-разыскном деле.
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