На заседании Печерского райсуда по делу Луценко начался допрос потерпевших

На заседании Печерского районного суда Киева по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО начался допрос потерпевших.

Как передает корреспондент УНИАН, первым в суде допрашивают бывшего водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА Валентина ДАВИДЕНКО, который фигурирует в эпизоде о якобы незаконном оперативно-разыскном деле.