ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 августа

Экономические материалы Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Россия экспортировала три миллиона тонн зерна, Украина – втрое меньше» пишет – при приблизительно равном объеме потенциального экспорта зерна, Россия в три раза лучше справляется с отправкой своего урожая на внешние рынки, чем Украина…

http://delo.ua/business/rossija-eksportirovala-tri-milliona-tonn-zerna-ukraina-vtroe-m-163039/

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Также «Дело» в статье «Крупнейшие компании Украины – Мясомолочная отрасль» публикует отраслевые рейтинги крупнейших компаний Украины, составленные журналом "ТОП-100". Компании ранжировались по величине чистого дохода в 2010 году…

http://delo.ua/business/krupnejshie-kompanii-ukrainy-mjasomolochnaja-otrasl-162846/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «ВВП намолотили вручную», в котором пишет – в Национальном банке прогнозируют превышения бюджетных ориентиров роста ВВП благодаря хорошему урожаю. Эксперты напоминают, что заслуги властей здесь нет…

http://finance.eizvestia.com/full/vvp-namolotili-vruchnuyu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Руслан» подкормили деньгами», в котором пишет - самолеты Ан-124 «Руслан» все-таки будут выпускаться снова: коммерческая компания «Волга-Днепр» готова профинансировать конструкторские доработки... Тем не менее украинские авиаторы считают, что Россия умышленно тормозит этот проект…

http://markets.eizvestia.com/full/ruslan-podkormili-dengami

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«Экономические известия» в материале «Удобрения укрепляются» пишут – стоимость удобрений в мире будет расти, что повлечет очередное удорожание продукции на внутреннем ринке уже в конце августа…

http://finance.eizvestia.com/full/udobreniya-ukreplyayutsya

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине самолеты опаздывают все чаще. Рекорд – на 19 часов!» пишет – за месяц время задержки вылета увеличилось почти у всех авиаперевозчиков на 5—10 минут…

http://www.segodnya.ua/news/14279638.html

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Российские СМИ

Издания «Ведомости» в публикации «Россия идет на зерновой рекорд» пишет – в этом зерновом году Россия может поставить рекорд: экспорт составит до $6 млрд., подсчитали аналитики «Русагротранса». Дело не столько в объемах, сколько в высоких ценах…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1343279/6_mlrd_po_zernyshku

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Издание «Известия» в публикации «Чиновники предлагают ограничить наличность» пишет – Минэкономразвития предлагает ввести лимит на сумму оплати кэшем в торгово-сервисной сеты…

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(УНИАН)