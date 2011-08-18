Суд может по собственной инициативе вызвать Путина и Миллера в качестве свидетелей по "газовому делу" - юрист

Печерский районный суд г. Киева еще вполне может вызвать для дачи показаний в качестве свидетелей по "газовому делу" и премьер-министра России Владимира Путина, и главу "Газпрома" Алексея Миллера или других участников переговоров со стороны РФ. Это может произойти как в результате удовлетворения судом соответствующего ходатайства обвинения или защиты, так и по собственной инициативе суда при отсутствии такого ходатайства. Такое мнение агентству УНИАН высказал руководитель департамента, адвокат АФ "Грамацкий и партнеры" Александр КОВАЛЬ.

(УНИАН: 17 августа во время допроса в суде экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что для полного выяснения всех обстоятельств подписания газовых соглашений в 2009 году необходимо вызвать в качестве свидетелей также представителей российской стороны, в частности В.ПУТИНА и А.МИЛЛЕРА. В то же время, прокуроры заявили, что не намерены подавать соответствующее ходатайство, поскольку обвинение выдвинуто украинскому экс-премьеру ТИМОШЕНКО и оно заключается в превышении с ее стороны полномочий и власти, и именно поэтому нет необходимости вызывать свидетелей с российской стороны).



В свою очередь, А. КОВАЛЬ разъяснил, что суд может вызвать В.Путина, А.Миллера или его заместителей в суд для дачи показаний в качестве свидетелей по этому делу и без предъявления любым участником процесса соответствующего ходатайства, если у суда есть основания полагать, что допрос этих лиц в качестве свидетелей необходим для всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела в их совокупности.

По словам юриста, принцип установления объективной истины является фундаментальной основой уголовного судопроизводства, от соблюдения которого целиком зависит законность и обоснованность приговора суда (суд не ограничен доводами обвинения и защиты и самостоятельно принимает меры по всестороннему, полному и объективному рассмотрению всех обстоятельств дела в их совокупности).

Поэтому, не является убедительной позиция обвинения о невозможности вызова для дачи показаний в качестве свидетелей без предварительного рассмотрения судом ходатайства об этом от обвинения или защиты, заключил А. КОВАЛЬ.

Юрист также пояснил, что В. Ющенко, будучи свидетелем по т.н. "газовому делу", не может заявлять ходатайства о вызове свидетелей, но одновременно, он не лишен возможности обратиться в суд (чем и воспользовался в момент, когда у него была возможность высказаться). Высказанное им обращение не является ходатайством (скорее, собственная публично высказанная субъективная точка зрения о рассмотрении данного уголовного дела). Для суда это обращение не является обязательным (т.е. таким, которое обязательно должно быть рассмотрено и решено судом) и могло стать частью показаний В. Ющенко в качестве свидетеля, поскольку, по сути, ничем не отличается от реплики (обращения), которое могло быть произнесено кем-либо из слушателей, присутствовавших в зале судебного заседания (народным депутатом, журналистом и т.п.) или высказанное в СМИ. Заявленное В. Ющенко обращение суд мог не затронуть, однако "традиционно" поставил на обсуждение между участниками процесса.

А. КОВАЛЬ также добавил, что при подобных обстоятельствах мнение обвинения и защиты по заявленному обращению для суда не является решающим при принятии судом решения по вынесенному на обсуждение вопросу.

Как сообщал УНИАН, 17 августа, выступая в Печерском суде в качестве свидетеля В. ЮЩЕНКО обратился к председательствующему на процессе судье Родиону КИРЕЕВУ с просьбой привлечь в качестве свидетелей В.Путина и А.Миллера. По убеждению В.ЮЩЕНКО, привлечение представителей российской стороны позволит объективно выяснить условия переговоров и подписания газовых контрактов: "Привлечение этих людей является, на мой взгляд, обязательным условием для установления всех обстоятельств, предшествовавших заключению такого соглашения".

В свою очередь, прокурор по делу Ю.ТИМОШЕНКО Александр МИКИТЕНКО сказал, что в перечне свидетелей никого с российской стороны нет. Прокурор Михаил ШОРИН также подчеркнул, что суд может рассмотреть вопрос вызова российских чиновников в случае возникновения соответствующей инициативы, "однако сторона обвинения не намерена этого делать", поскольку речь идет о сугубо внутриукраинских отношениях внутри власти.

В свою очередь адвокат Тимошенко Юрий СУХОВ не исключил, что сторона защиты подаст соответствующее ходатайство после объявления материалов дела для того, чтобы иметь возможность ссылаться на них в обосновании ходатайства.