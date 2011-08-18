Юрист: при определенных обстоятельствах защита Тимошенко не сможет обойтись без показаний российских VIP-чиновников

Нежелание обвинения вызвать в качестве свидетелей по "газовому делу" Владимира Путина, Алексея Миллера и других участников переговоров со стороны РФ вполне прогнозируемое, однако в ходе рассмотрения дела вероятна ситуация, когда показания именно российских свидетелей пригодятся подсудимой Юлии ТИМОШЕНКО. Такое мнение агентству УНИАН высказал руководитель департамента, адвокат АФ «Грамацкий и партнеры" Александр КОВАЛЬ, отвечая на вопрос о том - чья позиция более обоснованна - тех, кто считает, что нужно вызвать свидетелей с российской стороны, или тех, кто считает, что к вопросу превышения полномочий внутри украинской верхушки российские чиновники никакого отношения не имеют и никакой информации, которая может помочь суду установить истину, не предоставят.

Отказ обвинения вызвать в качестве свидетелей В.Путина, А.Миллера и др. участников переговоров со стороны РФ вполне прогнозируемо, поскольку задачей обвинения является доказательство в суде того, что принятое Ю. Тимошенко решение не могло ею приниматься единолично, а директивы премьер-министра не является директивами правительства, отмечает А. КОВАЛЬ. Почти все допрошенные судом свидетели давали собственные объяснения по этой теме и, безусловно, в контексте исследования этих вопросов В. Путин, А. Миллер или др. участники переговоров со стороны России, как свидетели вряд ли смогут дать показания, сказал юрист.

Однако, обращает внимание А.КОВАЛЬ, экс-президент Виктор Ющенко во время дачи показаний в качестве свидетеля в суде обратил внимание участников процесса, суда на то, что имели место "загадочные" обстоятельства, при которых якобы достигнутая руководителем НАК "Нафтогаз Украины" Олегом Дубиной с руководителем "Газпрома" А.Миллером договоренность о "приемлемой" цене на газ была заменена новой договоренностью премьер-министров Украины и РФ.

Эти "загадочные" обстоятельства суд также должен установить, а доказательства по поводу этих обстоятельств - исследовать и дать им оценку, считает юрист. По мнению А.КОВАЛЯ, допрос подсудимой Ю. Тимошенко, вероятнее всего, поможет суду эти вопросы выяснить ( ).

Вместе с тем, юрист предполагает несколько вариантов развития событий. По его мнению, в случае, если защита будет доказывать существование обстоятельства, исключающего преступность деяния (в частности, что подсудимая Ю. Тимошенко на момент проведения переговоров и достижения договоренностей действовала в состоянии крайней необходимости), то без показаний участников переговоров со стороны РФ в качестве свидетелей, которые бы это подтвердили, защита Ю. Тимошенко обойтись не сможет. ( ).

Вместе с тем, домыслы о том, какая тактика будет избрана защитой до допроса подсудимой Ю. Тимошенко являются преждевременными, добавляет А. КОВАЛЬ.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины выдвинула Тимошенко обвинение по ч.3 статьи 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. ГПУ утверждает, что Тимошенко нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,5 млрд грн. Санкция по этой статье составляет от семи до десяти лет лишения свободы.