Главное на 18 августа (день)

Финансы

Объем продажи валюты на межбанке 17 августа составил 736,6 млрд. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 17 августа составил 736,6 млн. долл. (в эквиваленте), что на 22,8 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 579,2 млн. долл.

Как сообщалось, 17 августа на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9990/8,0010, к 12:00 сузился спрэд - 7,9997/8,0002. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9990/8,0001 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2782/0,2785, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2782/0,2783. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2787/0,2790.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,6950 (-0,1070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4325/1,4490.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5015/11,5065, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5200/11,5245. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5685/11,5740.

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С начала года столичные налоговики доначислили свыше 47 млн. грн. налога с доходов физлиц

С начала года столичные налоговики провели 567 проверок

соблюдения трудового законодательства, в результате которых доначислено свыше 47 млн. грн. налога с доходов физлиц и штрафных санкций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

В ходе проверок нарушения были выявлены в 100% случаев, в 235 случаях зафиксированы выплаты «теневых» зарплат. Возбуждено 15 уголовных дел.

В результате проведенной контрольно-проверочной работы в январе-июле 2011 года столичные налоговики привлекли к госрегистрации 5955 человек, которые уплатили в бюджет свыше 1,256 млн. грн. налогов.

В частности, во время плановой проверки одного из столичных обществ, которое занимается добычей строительного и декоративного камня, были выявлены нарушения по уплате налога с доходов физлиц, предприятие обязано перечислить в бюджет около 711 тыс. грн.

Как установили налоговики, общество нарушило нормы закона № 889-IV от 22 мая 2003 года «О налоге с доходов физических лиц», а именно на протяжении двух лет открытое акционерное общество не перечислило в бюджет почти 570 тыс. грн. налога, который взимался с заработной платы 300 работников.

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Янукович возглавил ТОП-100 самых влиятельных людей Украины по версии «Корреспондента»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возглавил ТОП-100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Корреспондент».

Об этом главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий СЫЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ стал лидером списка самых влиятельных людей страны уже третий раз. «Никогда еще один и тот же человек не оказывался на вершине рейтинга издания трижды», - сказал В.СЫЧ.

"С первых дней правления взявшийся оттачивать жесткую президентскую вертикаль В.ЯНУКОВИЧ достиг в этом деле совершенства и не оставил «Корреспонденту» выбора. Все ключевые посты находятся в руках его политической силы - Партии регионов, и даже намек на разногласия ветвей власти невозможен, а бразды правления - в президентских руках", - добавил В.СЫЧ.

Он также подчеркнул, что за все время существования рейтинга (в 2011 году это уже 9- ТОП-100), еще никогда не было еще столько политиков, представляющих одну и ту же политическую силу – Партию регионов. При этом степень влиятельности людей в значительной мере определяется близостью к В.ЯНУКОВИЧУ. В этом году в рейтинге 26 новичков, в 2010 году было 44 новичка.

Второе место в ТОП-100 занял народный депутат от Партии регионов Юрий ИВАНЮЩЕНКО, который впервые попал в список самых влиятельных украинцев.

Третье место в списке, как и в прошлом году, занял глава Администрации Президента Украины, его единомышленник и политический партнер Сергей ЛЕВОЧКИН.

Замыкают первую пятерку миллиардер, президент компании СКМ Ринат АХМЕТОВ и премьер-министр Николай АЗАРОВ.

В то же время экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заняла десятое место в ТОП-100, а экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО выбыл из рейтинга.

При этом сын В.ЯНУКОВИЧА Александр расположился на 30-й строчке в рейтинге.

В то же время только один человек в первой десятке самых влиятельных украинцев не имеет никакого отношения к правящей партии. В то же время 26 человек в списке имеют партбилет Партии регионов. Однако в целом «регионалами» можно назвать 32 из 100 самых влиятельных украинцев — как и в прошлом году.

Также только четверо «бютовцев» попали в рейтинг. Год назад в ТОП-100 самых влиятельных украинцев оппозиционный БЮТ представляли 11 человек.

Как отметила заместитель главного редактора журнала «Корреспондент» Анна МОРОЗ, 48 человек из списка самых влиятельных людей Украины входят в рейтинг издания «Золотая сотня» — 100 самых богатых украинцев. В прошлом году таковых было 42 человека. Суммарное состояние этих богатых людей составляет 71,5 млрд. долларов США, что равно полутора годовым бюджетам страны. В прошлом году самые влиятельные капиталисты Украины владели 49,9 млрд. долларов.

По ее словам, 24 участника нынешнего рейтинга работают в исполнительной власти. В их числе — Президент Украины, премьер-министр, вице-премьеры, члены Кабинета министров и главы силовых ведомств. 19 человек из списка представляют законодательную власть. 12 народных депутатов из ТОП-100 входят в пропрезидентскую коалицию, остальные находятся в оппозиции. Всего в рейтинге самых влиятельных украинцев 11 оппозиционеров, то есть лишь каждый десятый участник рейтинга. Это значительно меньше, чем годом ранее, когда каждый шестой участник списка был в оппозиции.

Средний возраст участников рейтинга - 50 лет. В него вошли 9 женщин и 91 мужчина.

Кроме того, среди самых влиятельных людей Украины в этом году - четыре спортсмена и три религиозных деятеля. По трое трудятся на ниве журналистики и литературы, двое — музыканты. В рейтинг вошли один художник и один представитель кинематографа.

В 2003 и 2004 годах список возглавлял Президент Леонид КУЧМА, в 2005-м – Президент Виктор ЮЩЕНКО, в 2006-м – Р.АХМЕТОВ, в 2007-м и 2010-м – В.ЯНУКОВИЧ, а в 2008 и 2009 годах – Ю.ТИМОШЕНКО.

Рейтинг самых влиятельных людей опубликован в журнале «Корреспондент» в номере от 19 августа.

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ТЭК

НКРЭ увеличила установленную мощность "Донбассэнерго" до 2,73 ГВт

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила установленную мощность генерирующего оборудования ПАО «Донбассэнерго» на 25 МВт - до 2730 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

Изменение установленной мощности связано с перемаркировкой энергоблока №6 Старобешевской ТЭС со 175 МВт до 200 МВт после завершения соответствующей реконструкции.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2730 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

Компания в 2010 году увеличила чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2009 годом – до 147,938 млн. грн.

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Минэнергоугля предлагает внедрить биржевые торги угольной продукцией

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает начать внедрение биржевых торгов угольной продукцией в форме спотовых контрактов с IV квартала 2011 года.

Об этом сказано в проекте распоряжения Кабинета министров Украины, подготовленном министерством, которым предлагается утвердить Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

Согласно проекту, размещенному на сайте министерства, окончательно внедрить биржевые торги углем, в том числе в формате форвардных и фьючерсных контрактов, планируется к октябрю 2012 года. Торги предлагается проводить на частных биржевых площадках, отобранных государством на соответствующем конкурсе.

При этом, основываясь на мировом опыте, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами путем установления допустимых коридоров колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формирования квалификационных требований к участникам, а также путем мониторинга соблюдения участниками и биржей установленных правил.

В документе отмечается, что существующая централизованная модель сбыта угольной продукции через госпредприятие «Уголь Украины» после планируемой приватизации государственных шахт станет сдерживающим фактором развития отрасли. Переход на биржевую торговлю, отмечается в документе, будет способствовать установлению справедливой цены на уголь с учетом реальной рыночной конъюнктуры, формированию конкурентной среды покупателей и продавцов, сокращению государственных субсидий на угольный сектор, созданию прозрачного рынка угольной продукции без участия посредников, а также привлечению дополнительного инвестиционного ресурса в отрасль

Характерно, что одним из условий внедрения концепции в указанные сроки является принятие в октябре-декабре закона «Об особенностях приватизации угольных предприятий», а также Отраслевой программы приватизации.

Начало частичного замещения трейдерской функции ГП «Уголь Украины» планируется на первый квартал 2012 года.

Напомним, что согласно окончательному варианту Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, ликвидировать ГП «Уголь Украины» планируется до конца 2012 года. В то же время, согласно этому же документу, приватизацию рентабельных государственных угледобывающих активов планируется завершить до конца 2014 года.

Справка УНИАН. «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой на государственных шахтах. В 2010 году предприятие поставило потребителям 16,4 млн. тонн угольной продукции (из них 15,9 млн. тонн энергетический уголь), или 65% от общего объема поставок государственными шахтами.

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Промышленность

МАК вручил «Антонову» сертификат на производство Ан-158

Москва. Международный авиационный комитет (МАК) вручил ГП «Антонов» сертификат на производство Ан-158.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАК.

«Во время проведения десятого Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 Государственному предприятию «Антонов» (Украина) авиационным регистром МАК вручен Сертификат на производство самолета Ан-158, созданного в широкой кооперации российскими и украинскими авиастроителями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный тип воздушного судна является дальнейшим развитием регионального самолета Ан-148-100.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2011 года ГП «Антонов» завершил комплекс работ по сертификации регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158.

Самолет получил сертификаты межгосударственного авиационного комитета стран СНГ и Госавиаадминистрации Украины на соответствие авиационным правилам АП-25, гармонизированным с соответствующими американскими правилами FAR-25 и европейскими CS-25.

Таким образом, самолет Ан-158 сертифицирован для перевозки 99 пассажиров на расстояние 2,5 тыс. км или 86 пассажиров на 3,1 тыс. км.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.

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«Мотор Сич» поставит 12 двигателей для российских самолетов-амфибий Бе-200

Москва. «Мотор Сич» поставит 12 двигателей для российских самолетов-амфибий Бе-200.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий контракт в рамках авиасалона МАКС-2011 подписали председатель совета директоров «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ и гендиректор ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) Виктор КОБЗЕВ.

Контрактом предполагается, что двигатели будут поставлены в 2012-2013 годах. Они будут поставлены на 6 самолетов, производство которых запланировано для МЧС России.

«Контракт рассчитан на 2012-2013 годы», - сказал В.БОГУСЛАЕВ.

Также он сообщил, что в 2011 году «Мотор Сич» в рамках старого контракта поставит таганрогскому предприятию шесть двигателей.

В.БОГУСЛАЕВ сообщил, что кроме контракта о поставке двигателей подписано соглашение о многолетнем двустороннем сотрудничестве.

Он отметил, что в кооперации компании намерены разработать несколько модификаций Бе-200.

Справка УНИАН: Бе-200 — российский самолёт-амфибия, разработанный и производимый ТАНТК имени Г. М. Бериева. По ряду летно-технических характеристик не имеет аналогов в мире. Самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основными сферами применения являются охрана водных поверхностей, экологические миссии, тушение пожаров, перевозки пассажиров и грузов.

ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.

ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) — авиастроительное предприятие, расположенное в Таганроге.

Предприятие основано 1 октября 1934 г.

Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.

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Фондовый рынок

Европейские рынки акций значительно снизились на торгах в четверг

Европейские рынки акций открылись резким спадом в четверг вслед за потерями на азиатских рынках и распродажей технических акций на Уолл-стрит, так как слабые корпоративные отчеты и опасения насчет устойчивости экономического роста заставляют инвесторов быть настороже, сообщает Reuters.

К 12:24 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 снизился на 2,08%, до 5220.82 пункта, немецкий DAX опустился на 3,36%, до 5748.91 пункта, французский CAC 40 понизился на 2,35%, до 3177.79 пункта.

Инвесторы готовятся к выходу макроэкономических данных в США в четверг, включая еженедельную информацию о пособиях по безработице, продажах домов на вторичном рынке и индексе деловой активности от ФРБ Филадельфии.

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Международные отношения

Украина и Польша предварительно договорились об упрощении визового режима во время Евро-2012

Украина и Польша предварительно договорились об установлении льготного визового режима для футбольных болельщиков во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 17 августа в ведомстве состоялись консультации по консульско-правовым вопросам на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств Украины и Республики Польша.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы организации пропуска через украинско-польскую государственную границу участников финальной части Евро-2012, а также создания совместных консульских пунктов для предоставления помощи гражданам.

Польская сторона, в частности, проинформировала о запланированном упрощении порядка выдачи виз для въезда украинских болельщиков в РП - таким лицам будут оформляться визы на основании билетов на футбольные матчи. Срок действия виз будет определяться в зависимости от типа билетов (по количеству матчей).

Руководители консульских служб обсудили миграционно-визовую проблематику, состояние украинско-польского сотрудничества в консульской сфере, перспективы последующей либерализации визового режима на двустороннем уровне и в рамках ЕС, защиты прав и интересов граждан двух стран.

Они констатировали, что в целом надлежащее выполнение польской стороной положений Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз (консульские учреждения Польши в Украине в 2010 году выдали гражданам Украины 302 тыс. 679 виз, что составляет около 33% всех виз, выданных на территории Украины странами-участницами Шенгенского соглашения). В то же время, при среднем количестве визовых отказов посольств стран-членов ЕС, которые являются сторонами Соглашения, на уровне 4% в 2010 г., соответствующий показатель для Польши составлял 2,9% - что является одним из самых низких показателей среди консульских учреждений шенгенских стран.

Руководители консульских служб также высоко оценили эффективность реализации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения. В соответствии с полученными статистическими данными, за первое полугодие 2011 года гражданам Украины было выдано 14 тыс. 487 разрешений на пересечение польской границы.

В контексте последующей либерализации визового режима для граждан Украины польской стороне было предложено рассмотреть вопрос отмены консульских сборов за оформление долгосрочных (национальных) виз, и передан на рассмотрение проект соответствующего двустороннего соглашения.

Польская сторона задекларировала полную поддержку на политическом уровне усилий Украины, направленных на последующее упрощение визового режима с ЕС, и отметила, что проведенная в Украине работа в части выполнения соответствующего Плана действий положительно оценивается Евросоюзом.

Представители МИД Польши заявили о готовности оказать украинской стороне любую консультативную и техническую помощь в выполнении мероприятий, предусмотренных Планом действий.

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Завтра на востоке Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра в восточных областях Украины местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, в восточных областях и в южной части 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, на юге и Закарпатье до 30°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем около 25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-26°, в районе Одессы 18°, в Днепре возле Киева 21°.

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