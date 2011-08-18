Главное на 18 августа (вечер)

Приватизация. Фондовый рынок

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО сегодня, 18 августа, подписал указы о приватизации последних трех планируемых к продаже госпакетов энергокомпаний - 25,99% "Тернопольоблэнерго", 50% "Днепрооблэнерго", а также 45% "Крымэнерго", передает корреспондент УНИАН.

Подписание состоялось во время пресс-конференции А.РЯБЧЕНКО, которая была проведена в ФГИУ.

Фонд государственного имущества Украины дал разрешение собственнику контрольного пакета акций «Укртелекома» - компании «ЕСУ» - на выделение подразделения мобильной связи Utel в отдельное юридическое лицо.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Мы согласовали создание обособленного подразделения – отдельного юрлица Utel», - отметил председатель он.

По словам А.РЯБЧЕНКО, данное решение было выдано на соответствующее обращение компании «ЕСУ».

Глава ФГИУ также отметил, что в случае, если собственник «Укртелекома» примет решение о продаже активов мобильной связи, ему снова надо будет обратиться за соответствующим разрешением к Фонду госимущества.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 августа, обвалился на 4,05% – до 685,30 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 61 млн. 619 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 5,06% – до 1738,36 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 242 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.

Промышленность

В Украине в июле 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 10,8% в годовом выражении против 9% в июне 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-июль т.г. прирост ИПБО составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В НБУ основной причиной улучшения показателя называют значительное наращивание объемов сельскохозяйственного производства. Так, за первое полугодие 2011 г. его прирост составлял 3,2%, за 7 месяцев - увеличился до 9,1%. По расчетам Нацбанка, рост производства сельскохозяйственной продукции в июле составил около 14% в годовом выражении.

В свою очередь, главным фактором позитивного развития отрасли стал рост урожайности собранных зерновых культур на 24% сравнительно с соответствующим периодом прошлого года.

В то же время Нацбанк отмечает, что сохранение внешнего спроса на уровне предыдущего месяца не повлекло существенных изменений в динамике экспортоориентированных отраслей.

Незначительное увеличение прироста металлургии, по оценкам НБУ, обусловлено значительным внутренним спросом на металлопродукцию со стороны строительства.

При этом рост объема строительных работ несколько замедлился (до 11% в годовом выражении). Одной из причин этого в Нацбанке называют неблагоприятные погодные условия, что мешало проведению строительных работ, в частности строительству дорог.

Из-за замедления роста реальных заработных плат в июле наблюдалось незначительное продолжение снижения внутреннего потребительского спроса, что, в свою очередь, повлияло на динамику розничной торговли.

Транспорт

Контроль за международными автомобильными перевозками будет осуществлять Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) вместо ликвидируемой «Службы международных автомобильных перевозок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как указывается в сообщении, дальнейшее существование ГП «Служба международных автомобильных перевозок» не является целесообразным, поскольку согласно Указу Президента Украины №387/2011 «О Положении о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте», выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществлением контроля за международными автомобильными перевозками будет заниматься именно Укртрансинспекция.

В пресс-службе отметили, что Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте начнет выполнять возложенные на нее функции сразу после завершения процесса ее создания.

Первый серийный самолет Ан-70 будет построен для Министерства обороны Украины в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил сегодня, 18 августа, на пресс-конференции в рамках авиасалона «МАКС-2011».

«На Киевском заводе самолет уже запущен в серийное производство. В 2013 году будет произведен первый серийный Ан-70 для нужд Минобороны Украины», - сказал Д.КИВА.

В то же время он сообщил, что пока не достигнуто окончательное соглашение с Объединенной авиационной корпорацией относительно производства этого самолета в России.

По его словам, первоначально планировалось, что собирать Ан-70 будут на ульяновском предприятии «Авиастар», однако сейчас рассматриваются самарский «Авиакор» и воронежский ВАСО.

Также Д.КИВА сообщил, что первый этап испытаний самолета Ан-70 уже завершен.

«С начала следующего года мы планируем запустить второй этап летных испытаний. Этап «Б» включает в себя полеты в условиях жары, холода, высокогорья, а также при обледенении. Будут проверены характеристики устойчивости, функциональности, погрузки и выгрузки десанта», - сообщил он.

Энергетика

Печерский райсуд Киева в очередной раз отказался удовлетворить ходатайство защиты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об изменении в отношении нее меры пресечения с держания под стражей любой другой, не связанной с изоляцией от общества.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд отказался освободить Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, также он отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении ее под залог в размере 1 млн. грн.

Присутствовавшие в зале депутаты от «БЮТ-Батьківщини» встретили это решение судьи Родиона КИРЕЕВА возгласами: «Фашист!», «Позор!».

Они также требовали от судьи вызвать к Ю.ТИМОШЕНКО врача.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ограничить срок действия специальной процедуры погашения задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса в рамках т.н. Закона №2711 от 1 января 2012 года, сократив его, таким образом, на год.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте (рег. № 9057), текс которого обнародован на сайте парламента.

Проектом закона также предлагается урегулировать процедуру снятия моратория на выполнение решений суда органами исполнительной службы на задолженности, которые возникли после расчетной даты, - до 1 января 2007 года и определить отдельный порядок рассрочки принудительного выполнения судебных решений относительно внесенных в Реестр предприятий ТЭК по денежным обязательствам, которые возникли с 1 января 2007 года по 1 января 2011 г.

При этом предлагается разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для определения порядка урегулирования сомнительной, безнадежной задолженности и налогообложения прибыли предприятий топливно-энергетического комплекса, которые внесены в Реестр.

По мнению правительства, принятие этого законопроекта будет способствовать повышению уровня текущих расчетов на энергорынке, стабилизации финансового состояния предприятий ТЭК, а также завершению процедуры погашения задолженности в кратчайшие сроки, что даст возможность повысить уровень инвестиционной привлекательности предприятий в предприватизационный период.

(УНИАН)