Анонс на 19 августа

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с развитием учреждений семейной медицины и развитием парковой инфраструктуры г. Киева.

* Состоится брифинг первого замглавы Администрации Президента Украины, представителя Президента Украины в КМУ Ирины Акимовой относительно Поручения Президента Украины по обеспечению совершенствования порядка предоставления административных услуг.

* Держкомпідприємництва підіймає проблему надання земельних ділянок для будівництва. Микола Азаров проведе нараду, на якій будуть розглянуті питання подальшої дерегуляції сфери земельних відносин. Зокрема, розглядатимуться проблемні питання спрощення дозвільно-погоджувальних процедур у землекористуванні, будівництві та житлово-комунальному господарстві тощо. Про результати наради буде повідомлено на сайті Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63