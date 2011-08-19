Землетрясение магнитудой 6,5 произошло рядом с городом Фукусима, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у восточного побережья Японии недалеко от префектуры Фукусима, где расположена одноименная АЭС, практически разрушенная предыдущим стихийным бедствием.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 113 километрах от города Фукусима, его очаг залегал на глубине 39 километров.

Японские метеорологическое агентство объявило, что магнитуда землетрясения составила 6,8, и предупредило об угрозе возникновения цунами.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Агентство "Синьхуа" сообщило, что никаких сбоев в работе атомной электростанции "Фукусима-1" после произошедшего землетрясения не зафиксировано.

Япония еще не оправилась от разрушительного землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло 11 марта на северо-востоке страны, вызвав цунами высотой более десяти метров. После землетрясения и цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения.

В результате инцидентов на АЭС произошло несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг станции, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.

По последним данным, жертвами удара стихии стали более 15,7 тыс. человек. Пропавшими без вести числятся 4,7 тыс. человек.