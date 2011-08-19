Харьков и Киев признали самыми благоустроенными городами Украины – конкурс

Харьков и Киев признаны победителями ежегодного конкурса «Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержки общественного порядка» за 2010 год.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины 17 августа подписал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В соответствии с документом, Харьков и Киев награждены переходными кубками и дипломами Кабинета министров Украины I степени.

Второе место в конкурсе заняли Днепропетровск и Донецк, третье - Одесса и Николаев.

При определении победителей учитывались рейтинговые критерии по 26-ти показателям. Будет вручать призы победителям Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.