ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 августа

Экономические материалы Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Работники переходят из сельского хозяйства в торговлю» пишет – количество занятых в сельском хозяйстве за 10 лет в Украине сократилось на более чем миллион человек. Параллельно выросло количество трудоустроенных в торговле…

http://delo.ua/business/rabotniki-perehodjat-iz-selskogo-hozjajstva-v-torgovlju-163119/

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Также «Дело» в статье «В "Газпроме" ищут новые методы ценообразования на газ» пишет - стратеги "Газпрома" заговорили об изменении формулы образования цены на газ, которая сейчас привязана к нефти. В "Газпроме" указывают, что эта привязка возможна при одинаковом спросе и предложениях на нефть и газ. Сейчас же этот баланс нарушен…

http://delo.ua/world/v-gazprome-ischut-novye-metody-cenoobrazovanija-na-gaz-163122/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Стали нужны инвестиции», в котором пишет – сокращение объемов производства стали и робота предприятий на износ – основные признаки роботы металлургии за время независимости. Но для дальнейшей эффективной роботы необходимы миллиардные инвестиции…

http://markets.eizvestia.com/full/stali-nuzhny-investicii

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Также «Экономические известия» публикуют материал «В поисках модели», в котором пишет – СП с «Газпромом» целесообразно создать после реструктуризации НАК «Нефтегаз Украины» и выведения газотранспортной системы в отдельное предприятие…

http://markets.eizvestia.com/full/v-poiskah-modeli

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«Экономические известия» в материале «Ностальгия погубила машиностроителей» пишет – принято считать, что машиностроительная отрасль едва ли не более других пострадала от разрыва технологических связей во время распада Советского Союза. Но возможно, сильнее она пострадала от настойчивых попыток реанимировать эти связи без учета реалий нового времени…

http://markets.eizvestia.com/full/nostalgiya-pogubila-mashino-stroitelej

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Газета «Сегодня» в публикации «"Батькивщина змин": Турчинов и Яценюк объединятся?» пишет – Яценюк стал бы лидером оппозиции №1 на воле, а какая выгода Турчинову - непонятно…

http://www.segodnya.ua/news/14280030.html

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Российские СМИ

Издания «Ведомости» в публикации «Убытки в 17 млрд руб. от выкупа акций «Ростелекома» государство возьмет на себя» пишет - Убытки, которые Агентство по страхованию вкладов получило от выкупа акций «Ростелекома» при санации банка «КИТ финанс», государство возьмет на себя. На вчерашний день они составляли порядка 17 млрд руб…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1344309/ubytki_gosudarstvu

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Издание «Известия» в публикации «Стратегия 2020» не устроила Минэкономразвития» пишет - экспертов критикуют за расчет на нефтяные доходы и расплывчатость в формулировках…

http://www.izvestia.ru/news/497831

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(УНИАН)