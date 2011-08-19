Главное на 19 августа (день)

Финансы

Проект Госбюджета-2012 будет подан на рассмотрение ВР до 15 сентября

Проект Государственного бюджета Украины на 2012 год будет подан на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге завила заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Этот процесс начался намного раньше, чем, к сожалению, стало традиционным для Украины. То есть, он начался действительно в те сроки, которые предусмотрены по Бюджетному кодексу. То, что это началось сейчас, а не в конце 2011 г., я считаю, что это очень позитивный сигнал", - сказал она.

И добавила: "Это означает, что правительство всерьез относится к подготовке самых важных документов".

И.АКИМОВА сказала, что надеется, что, как и запланировано, до 15 сентября этот документ будет внесен в Верховную Раду. "Я надеюсь, что сроки не будут сорваны», - отметила она.

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ТЭК

Украина готовит предложения российской стороне по сотрудничеству в газовой сфере - Азаров

Украина готовит предложения российской стороне по сотрудничеству в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«К большому сожалению, МИЛЛЕР (Алексей МИЛЛЕР - глава ОАО «Газпром» - УНИАН) никаких нам предложений не передал. А.МИЛЛЕР и российская сторона ждут предложений от нас. Они сформулировали примерно, что они хотят. Мы сейчас изучаем и думаем над тем, а что мы можем предложить российской стороне для проведения переговоров. Вот если коротко», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сторона не передавала российской стороне никаких предложений о сотрудничестве в газовой сфере. «И не могло быть передано, потому что вопрос этот находится в стадии обсуждения и изучения. Когда закончится изучение, мы рассмотрим его и тогда будем говорить об этом вполне определенно», - подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР предложил Украине сотрудничество в газовой сфере по белорусской модели.

«По мнению «Газпрома», развитие сотрудничества в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, по которой мы работаем с нашими белорусскими друзьями», - сказал А.МИЛЛЕР журналистам по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО 15 августа в Сочи.

По его словам, на встрече Ю.БОЙКО представил предложения по развитию газотранспортного сотрудничества между Россией и Украиной, эти предложения охватывают «не только сотрудничество в газотранспортной сфере, но и сотрудничество по другим направлениям».

«Мы изучим эти предложения и дадим им оценку, и направим ответ украинским друзьям», - сказал глава «Газпрома».

Напомним, «Газпрому» принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия «Белтрансгаз», в настоящее время ведутся переговоры о покупке еще 50%.

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«Газпром» рассматривает возможность изменения ценообразования на газ

ОАО «Газпром» рассматривает возможность изменения ценообразования на природный газ в долгосрочной перспективе.

Об этом в журнале «Газовая промышленность» пишет начальник департамента стратегического развития «Газпрома» Влада РУСАКОВА в соавторстве с экспертами ООО «НИИгазэкономика», передает газета РБК daily.

По мнению главного стратега компании, «рост потребления газа на фоне ухудшения обеспеченности нефтью диктует переход от цен на основе нефтяной корзины к самостоятельному ценообразованию на основе спроса и предложения».

«Газпром» впервые заявил о возможности изменения существующего порядка ценообразования на газ.

По словам главного стратега компании В.РУСАКОВОЙ, такая необходимость обусловлена новыми реалиями нефтяного и газового рынка. Эксперты полагают, что в будущем монополия может учесть спотовую составляющую в контрактах, однако вряд ли перейдет на принцип свободного ценообразования.

Привязка к нефтяной корзине экономически обоснована только при условии одинакового уровня спроса и предложения, поясняет свою позицию В.РУСАКОВА. Однако в настоящее время тенденции предложения различаются, в то время как спрос и на нефть, и на газ стабильно растет. Это обуславливает и необходимость нового механизма ценообразования, когда цены на нефть и газ должны формироваться независимо друг от друга.

В.РУСАКОВА отмечает, что такое предложение со стороны российской монополии было высказано впервые. Еще в июне глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявлял, что компания будет по-прежнему ориентироваться на привязку к нефтяной и нефтепродуктовой корзине.

Тем не менее, дискуссия о необходимости изменения формулы цены на российский газ идет уже не первый год. С развитием свободного рынка в Европе покупатели все активнее начали выступать за то, чтобы контрактные цены «Газпрома» были привязаны к спотовым. В начале года, когда под влиянием конфликта в Ливии и катастрофы в Японии цены на газ на европейских площадках резко взлетели вверх и превысили цены по долгосрочным контрактам, эти споры немного поутихли. Однако теперь, когда спотовые цены в Европе снова снизились, требования потребителей изменить формулу цены на российский газ возобновились.

Дело дошло до судебных разбирательств. В начале августа E.ON, крупнейший импортер российского газа в Европе, после неудачной попытки договориться обратился в арбитражный суд с требованием изменить формулу цены на газ. Вслед за этим иск в арбитражный суд подала и RWE.

Напомним, Украина также неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый газ. На сегодняшний день уже было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

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Украина определилась с площадкой под размещение завода по фабрикации ядерного топлива

Государственный концерн «Ядерное топливо» решил рекомендовать правительству утвердить в качестве площадки под размещение завода по фабрикации ядерного топлива площадку в пгт. Смолино (Кировоградская область).

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, со ссылкой на решение, принятое на заседании специальной комиссии созданной при «Ядерном топливе» в четверг, 18 августа.

Согласно сообщению, на рассмотрение комиссии были предоставлены информационные материалы по трем площадкам. Помимо площадки в Смолино эксперты также оценивали площадки в районе Желтых Вод (Днепропетровская обл.), а также в районе г. Славутич, (Киевская обл.).

Площадка в Смолино признана наиболее соответствующей установленным критериям и требованиям для размещения завода по производству ядерного топлива, сообщается в пресс-релизе концерна.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

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Россия не сомневается в легитимности газовых контрактов с Украиной - глава Минэнерго РФ

Российская Федерация не сомневается в легитимности подписанных контрактов на поставки газа между Россией и Украиной.

Как сообщает РИА «Новости», заявил в эксклюзивном интервью телеканалу RT глава Минэнерго России Сергей ШМАТКО.

Министр также считает, что ситуация вокруг российско-украинских газовых контрактов не скажется на стабильности поставок российского газа в Европу.

"Мы нисколько не сомневаемся в легитимности подписанных контрактов на поставки газа между Россией и Украиной", - сказал он.

"Мы по-прежнему исходим из того, и всегда исходили, что подписанные контракты и договоренности полностью соответствуют и нормам международного права и духу наших межправительственных соглашений, поэтому мы никогда не сомневаемся в легитимности подписанных контрактов", - добавил министр.

Он также выразил надежду, что РФ и Украина найдут приемлемые условия для расширения стратегического сотрудничества в области газа на взаимовыгодной основе.

"Что же касается высказываний о том, что могут быть предприняты в судебном порядке иски в части расторжения договоров, мы живем в правовой среде, поэтому у каждой стороны есть, без сомнения, право обратиться в суд и подтвердить или запросить легитимность подписанных договоров. Если украинские партнеры каким-то образом примут такое решение - это их выбор, но мне кажется, что сегодня мы ведем непростые, очень важные стратегически для наших стран переговоры, и, как правило, мы всегда договаривались", - сказал он.

По словам министра, принципиальная позиция российской стороны заключается в том, что двухстороннее сотрудничество с Украиной в области поставок газа не должно сказываться на стабильности поставок топлива Европе. "У нас подписаны долгосрочные транзитные договоры с Украиной. Мы уверены в том, что эти договоры будут исполняться, в том числе украинской стороной, и с нашей стороны", - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что уровень диалога между Европой, Украиной и Россией практически позволяет исключить повторения каких-либо сценариев связанных с ограничением поставок российского газа в Европу. "Мы наоборот предпринимаем большие усилия, чтобы расширить присутствие России в этой части на европейском рынке", - заявил министр энергетики РФ.

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Строительство

В Украине объем субсидий на оплату ЖКУ вырос на 63 млн. грн. – до 97 млн. грн.

В январе-июле 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 97,2 млн. грн., что на 63,4 млн. грн. больше, чем в январе-июле 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 86,2 млн. грн., в сельской – 11 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-июле 2011 года были назначены 804,2 тыс. семей (94,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 640,6 тыс., в сельской – 163,6 тыс. По сравнению с январем-июлем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 448,7 тыс., или в 2,3 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле т.г. увеличился по сравнению с июлем 2010 года на 10,3% – до 73 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве и Полтавской области (181,7 - 146,1 грн.), наименьший – в Закарпатской, Херсонской и Ровенской областях (11,8 - 17,8 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.

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ГИУ погасило ипотечные облигации серии «А» на 30 млн. грн.

Государственное ипотечное учреждение 16 августа текущего года осуществило погашение обычных ипотечных облигаций серии «А» в размере 30 млн. грн. и выплату процентного дохода за последний (двенадцатый) купонный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, ставка доходности по данной серии составила 9,5% годовых в гривне.

Напомним, обычные ипотечные облигации серии «А» были размещены 4 сентября 2008 года на общую номинальную стоимость 30 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.

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Агро

Кабмин одобрил создание территориальных органов Госземагентства

Кабинет министров Украины 17 августа т.г. одобрил проект постановления «О создании территориальных органов Государственного агентства земельных ресурсов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, проект документа разработан во исполнение пункта 3 Раздела V «Заключительные положения» Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» и пункта 4 Указа Президента Украины от 8 апреля 2011 года №445 «О Государственном агентстве земельных ресурсов Украины».

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