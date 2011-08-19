Главное на 19 августа (вечер)

Финансы

Дефицит государственного бюджета за январь-июль составил 8,6 млрд. грн., что в 3,2 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, доходы госбюджета составили 168,8 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - почти 143 млрд. грн. Расходы госбюджета за указанный период составили 175,3 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 152,2 млрд. грн. По данным Минфина, за 7 месяцев сумма возмещения налога на добавленную стоимость составила 25,4 млрд. грн., что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«По НДС на сегодня по данным налоговой службы в условиях действия нового Налогового кодекса задолженности не существует», - сказал А.МЯРКОВСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что из госбюджета был профинансирован дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 8,5 млрд. грн. Остатки средств правительства, включая валютные, на 1 августа текущего года составляли 34,1 млрд. грн. на сегодня их сумма составляет около 30 млрд. грн.

Решение о дальнейшей судьбе «Родовид Банка» будет приниматься 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Юрий КОЛОБОВ сегодня на пресс-конференции.

«15 сентября будет приниматься решение. Предварительно, согласно ранее достигнутой договоренности, это будет банк плохих активов для государственных банков», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

По его информации, вкладчикам «Родовид Банка» уже выплачено 3,2 млрд. грн. через «Ощадбанк». Остальные средства вкладчики разместили на депозитах «Ощадбанка». «Никакой задолженности перед вкладчиками «Родовид Банка» нет», - отметил Ю.КОЛОБОВ.

Национальный банк Украины расширил максимально допустимую амплитуду годовых колебаний курса гривни к доллару с 2% до 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ сегодня на брифинге.

По его словам, такие действия регулятора предусмотрены ранее достигнутыми договоренностями с Международным валютным фондом в контексте повышения гибкости курса национальной валюты.

При этом руководство НБУ отмечает, что на текущий момент нет никаких оснований и предпосылок для одномоментного усиления или ослабления гривни в указанных параметрах.

По данным Нацбанка, по состоянию на 17 августа чистые валютные поступления от нерезидентов составили 9,4 млрд. долл.

В августе т.г. объем международных валютных резервов увеличился с 37,8 млрд. долл. до 38,2 млрд. долл.

Инвесторы активно выводят деньги из фондов, вложившихся в акции стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) из-за низких показателей прибыли, что ставит под сомнение будущее одного из самых привлекательных классов активов последнего времени, сообщает Reuters.

Размер совокупных активов таких фондов сократился на четверть до отметки чуть выше 28 млрд. долл. с рекордно высокого уровня 38 млрд. долл. в 2007 г. Кумулятивный чистый отток с марта 2010 г. вырос до 9,5 млрд. долл.

Для сравнения, фонды, инвестирующие в Азиатско-Тихоокеанский регион, кроме Японии, зафиксировали приток порядка 4 млрд. долл. за тот же период, а значит, инвесторы предпочитают более широкий охват вложений, чтобы сократить риски.

Другие фонды, такие как взаимные фонды, инвестирующие в золото и драгоценные металлы, совокупно привлекли 4,5 млрд. долл.

Долговой кризис в Европе и вероятность замедления темпов роста мировой экономики заставляют инвесторов распродавать рисковые активы.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «участники торгов в панике, и рынки лихорадит».

Как подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня торговая сессия на мировых фондовых площадках, в том числе и украинском рынке акций, выдалась достаточно волатильной. Начало торгов ознаменовалось резким снижение индексов. Однако ближе к концу дня, с открытием американских бирж, началось восстановление фондовых индикаторов, и американские индексы даже вышли в плюс.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 19 августа, обвалился на 7,22% до 635,82 пункта. В свою очередь, индекс Украинской биржи упал на 5,98% до 1634,46 пункта.

Энергетика Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ провел встречу с председателем правления ПАО «Укрнафта», крупнейшей в стране нефтедобывающей компании, Питером ВАНХЕККЕ.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Деятельность «Укрнафты» должна быть направлена на развитие», – сказал Н.АЗАРОВ в ходе встречи.

Согласно фотоотчету о встрече, размещенному на официальном веб-сайте правительства Украины, на встрече также присутствовал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Пресс-служба правительства не сообщает других подробностей встречи.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследование на предмет соблюдения участниками рынка сжиженного газа требований конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ, со ссылкой на исполняющего обязанности главы АМКУ Рафаэля КУЗЬМИНА.

В сообщении отмечается, что основанием для исследования стало повышение цен на сжиженный газ в среднем на 17%.

По словам Р.КУЗЬМИНА, требования о предоставлении объяснений относительно ценовой ситуации были направлены наибольшим отечественным производителям сжиженного газа, в частности, ПАО «Укрнафта» (крупнейший производитель сжиженного газа в Украине), ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины», Лисичанскому НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.), ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) и др.

АМКУ отмечает, что в случае доведения факта совершения антиконкурентных согласованных действий на рынке нарушителям угрожают штрафные санкции до 10% годового дохода.

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(УНИАН)