Янукович: европейский выбор является основой внешнеполитической идентичности Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что движение в сторону Европы является однозначным внешнеполитическом выбором Украины.

Об этом глава государства пишет в своей статье для «Зеркала недели. Украина», посвященной 20-летию Независимости Украины.

«Несмотря на трудности, главный шаг уже сделан: мы окончательно определились со своим будущим. Европейский выбор стал основой внешнеполитической идентичности Украины. А европейские ценности - основой нашего развития», - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы уверены, что Соглашение об ассоциации и о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли - это то, что сегодня нужно и Украине, и Европейскому Союзу. Надеемся, что это поймут и наши партнеры», - заявляет Президент Украины.

«Украина не просто хочет быть европейской страной. Этот географический факт не нуждается в лишних подтверждениях. Мы хотим приобщиться к большому европейскому проекту - построению единой Европы на основе ценностей свободы, демократии и права. Приобщиться в сложное время, стремясь получить не субсидии или поблажки, а возможности и права. Приобщиться, вопреки жесткому давлению и сознательному торможению, на правах равных партнеров. Приобщиться - ради нашего общего будущего», - считает Президент.

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина глубоко осознала, что европейский прогресс невозможен без добрососедских отношений с Россией.

«Годы независимости неопровержимо доказали, что такие отношения возможны только на основе четкого соблюдения двустороннего баланса национальных интересов и взаимного уважения. Государство и его руководство сделают все от них зависящее для построения такого баланса», - отметил он.

Также глава государства подчеркнул важность отношений с США и Китайской Народной Республикой. По его словам, Украина и далее будет развивать сотрудничество с НАТО и другими институтами по вопросам безопасности в Европе. «Национальный прагматизм, в основе которого заложены интересы украинского гражданина, - это наш ориентир в построении отношений с другими государствами», - отмечает В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы знаем, что делать, и осознаем, как этого достичь. Мы определили стратегию развития, и нам достаточно политической воли для ее реализации. Европейская демократическая богатая Украина, свободное государство, в котором человек будет чувствовать себя защищенным, - это наша цель, и она будет достигнута…. Эта цель объединяет всех украинцев, независимо от политических вкусов или веры. Путь к ее достижению безальтернативный - это глубокая модернизация страны. На этом пути мы надеемся на поддержку всех европейцев», - пишет Президент.

«Придет время, и лет через десять Украина будет в Европейском Союзе, войдет в круг развитых стран. Я в этом убежден», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.