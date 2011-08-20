Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

Лига арабских государств (ЛАГ) проведет в воскресенье экстренное совещание по ситуации в секторе Газа, которая подверглась серии ударов ВВС Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетское агентство МЕНА.

Совещание пройдет в штаб-квартире ЛАГ в Каире на уровне постоянных представителей по инициативе палестинского руководства.

Ранее глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд АББАС потребовал проведения чрезвычайной сессии Совета Безопасности ООН для остановки израильских нападений на сектор Газа. Начиная с четверга Израиль нанёс серию авиаударов по разным частям палестинского анклава. Число погибших палестинцев за последние три дня достигло 15, среди которых есть дети.

Ситуация в секторе Газа и близлежащих районах юго-запада Израиля резко обострилась после гибели восьми израильтян в результате теракта. В четверг группа боевиков обстреляла рейсовые автобусы в районе границы с Египтом. Кроме того, на фугасе был подорван израильский патрульный автомобиль. Часть нападавших была уничтожена израильскими спецслужбами.

В четверг израильские ВВС нанесли ракетные удары по сектору Газа, в результате которых были убиты руководители палестинской организации "Комитеты народного сопротивления". На эту группировку Израиль возложил ответственность за теракты.

В ответ палестинские боевики выпустили десятки ракет по израильской территории, что привело к ранению шести человек в городе Ашдоде.