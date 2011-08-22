Анонс на 22 августа

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли государство решить жилищную проблему украинцев?». Участники: Игорь Лысов, зам.председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики ВРУ; Леонид Рысухин, председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

* Состоится торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и Федерацией профсоюзов Украины.

*Состоится раскрытие предложений конкурсных торгов на закупку «74.20.3 Инженерные услуги (услуги по разработке технико-экономического обоснования Национального проекта «LNG-терминал» - морской терминал по приему сжиженного природного газа)»

* На вокзалі ст. Житомир відбудеться урочисте відкриття електрифікації дільниці Фастів-Житомир та відправлення у перший рейс електропоїзду підвищеного комфорту сполученням Житомир-Київ-Житомир.

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