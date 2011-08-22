Все палестинские группировки в Секторе Газа согласились прекратить обстрел Израиля, заявил Associated Press представитель движения ХАМАС.

По его словам, перемирие между группипровками и Израилем вступит в силу вечером в воскресенье.

Как сказал представитель ХАМАС, соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Египетский чиновник сообщил палестинцам о том, что Израиль прекратит огонь только в том случае, если палестинские группиировки первыми сделают это, отмечает «Газета.ру».

Прекращение огня пока официально не объявлено и израильская сторона пока никак не прокомментировала заявление представителя ХАМАС.