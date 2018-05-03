Дорогие памперсы и презервативы: как заставить импортеров играть по честным правилам?

Информация о возможном подорожании отдельных товаров фармацевтического назначения из-за возвращения НДС прогнозируемо заинтересовала общественность. Больше всего разговоров было вокруг двух позиций - детских подгузников и презервативов. И неудивительно, ведь эти очень популярные (и при этом недешевые) товары пользуются стабильным спросом широких слоев населения.

В июле этого года Кабинет Министров Украины своим постановлением исключил презервативы и детские пеленки из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС. Сразу же после принятия этого решения продавцы повысили цены на памперсы - местами на 30%. Это вызвало возмущение в обществе. 8 августа правительство отменило распоряжение об обложении налогом на добавленную стоимость некоторых товаров медицинского назначения. Как сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, "правительство отменило распоряжение, подготовленное Минздравом, о введении НДС на некоторые товары медицинского назначения, в том числе памперсы. Сейчас поручено всем контролирующим органам проверить, чтобы продавцы вернулись к тем ценам, которые были". Казалось бы, все хорошо, что хорошо заканчивается. Но давайте подробнее разберемся в ситуации.

После новости о подорожании подгузников и презервативов всех собак повесили на правительство. Но выглядит так, что общественное осуждение склонилось немного не в ту сторону. Вообще, вся ситуация похожа на плохо срежиссированный спектакль: на правительственном уровне еще не было принято никаких решений, а торговцы (с подачи импортеров) уже бросились менять ценники, включая в стоимость товаров пресловутые 20% НДС. Возможно, кто-то надеялся, что из-за искусственного ажиотажа украинцы сметут с полок остатки товаров. А уже потом можно повышать цену как угодно, аргументируя подорожание высоким спросом потребителей. Такие трюки монополисты периодически практикуют и остаются в выигрыше от сверхприбылей. По подсчетам специалистов, разница цен, которую платит за подгузники и контрацептивы импортер и рядовой потребитель, впечатляет. За памперсы украинцы выкладывают из своих кошельков две цены, а за резиновые изделия - переплачивают в 15 (!) раз.

«Возникает логичный вопрос: кто получает таким образом сверхприбыли? Конечно, не аптеки и торговая сеть. Они выставляют свои надбавки в рамках закона. Учитывая колоссальный уровень конкуренции, удержать монопольно высокие цены продавцам и не удалось бы. Итак, получается, что большие прибыли получают импортеры. Скорее всего, они являются монополистами. И это их монопольное положение позволяет им неоправданно сильно повышать цены на социально значимые товары», - отметил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Похоже, что и очередное, необоснованное, повышение цен импортеры и их лоббисты спланировали заранее. И в очередной раз надеялись сорвать солидный куш. Но игру заинтересованных лиц сорвало правительственное решение о возвращении подгузников, презервативов и других товаров медицинского назначения в перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС. Кроме того, премьер Азаров дал указание Антимонопольному комитету разобраться в ситуации, и, похоже, скоро мы узнаем много нового о махинациях импортеров в Украине.

Однако, не исключено, что те в свою очередь прибегнут к беспроигрышной схеме - монопольного сговора. Тем более, что такое практиковалось не раз. Когда монополисты договаривались «наказать» тех, кто не желает играть по их правилам, и на какой-то период времени ограничивали поступление той или иной продукции на национальный рынок. В результате создавался искусственный дефицит товаров, и со временем украинцам ничего не оставалось, как покупать нужную вещь по ценам, которые навязывал импортер. Определенным образом подтверждением эти неприятных мысле является то, что даже после того, как правительство вернуло памперсы в зону льготного налогообложения, они так и не подешевели: цены как "прыгнули" в начале августа, так и по сегодняшний день не спешат возвращаться на исходные позиции.

Что в такой ситуации делать государству? Уговаривать поставщиков держать цены - совершенно неэффективно. Можно пробовать "заходить" со стороны торговых сетей и уговаривать или побуждать их "не накручивать". Скажем, о беспочвенности повышения цены на памперсы-презервативы и возможности снижения ее за счет ликвидации определенных теневых схем на пути к покупателю говорят и в Государственной налоговой службе Украины. Руководство ГПСУ сообщает о договоренности с участниками аптечного рынка о возможности снизить цены на 10% от цен, сложившихся на 1 августа. Но, в любом случае, продавец не может и не будет работать себе в убыток, то есть, не сможет продавать товар, дешевле, чем получил его у поставщика. Поэтому "корректирующие" меры на этапе продаж нужного результата - получения оправданной для покупателя цены - не дадут.

Единственная возможность - радикальные изменения стратегического направления, которые бы позволили национальному производителю выйти на рынок и создать достойную конкуренцию товарам иностранного производства. Понятно, что речь идет не только о ценовой, но и о качественной конкуренции, потому что "дешевый и паршивый" товар в итоге не будет нужен ни потребителю, ни производителю, ни государству как таковому. Значит, под лозунг "Покупай украинское" надо быстро создавать и товар соответствующего качества.

Другого выхода у нас нет. Украина сегодня занимает одно из первых мест по заболеваемости СПИДом. Не последнюю роль сыграла и дороговизна средств контрацепции. Многим молодым людям презервативы просто недоступны. Поэтому на рынке этих товаров должны произойти изменения.

В правительстве, похоже, тоже это понимают. Недаром в своих последних заявлениях премьер Азаров подчеркивает необходимость наладить производство товаров фармацевтической группы на украинских предприятиях. Да и не только фармацевтической. Тем более, что отечественная промышленность имеет значительный (и во многих случаях нереализованный) потенциал для освоения и выпуска конкурентоспособной продукции.

Опасения, что украинцы пренебрегут отечественными изделиями в пользу импортных, могут оказаться напрасными. Потому что уже сейчас большинство населения предпочла бы отказаться от некачественных товаров широкого потребления китайского или турецкого производства и вернуться к отечественным. Поэтому такой подход будет наилучшим. И утолит аппетиты монополистов. Ибо здоровье украинской нации важнее сверхприбыли кучки монополистов.

Остается только надеяться, что переход от слов к делу будет быстрым и безболезненным...

Ирина Говорунова