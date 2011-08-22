Главное на 22 августа (день)

Энергетика

ДК «Газ Украины» заявляет, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны полностью оплатить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), до начала нового отопительного периода 2011-2012 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в июле-августе т.г. ДК «Газ Украины» провела совещания с руководством местных органов власти и теплоснабжающих предприятий практически из всех регионов Украины. По итогам совещаний были подготовлены протокольные решения, гарантирующие предоставление предприятиям ТКЭ новых графиков погашения задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2010 г.

Однако некоторые предприятий ТКЭ не выполняют в полном объеме требования поручения Кабинета министров Украины к протоколу совещания у первого вице-премьер министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА от 13 июля 2011 г. Согласно требованиям указанного поручения КМУ, руководители местных органов власти до начала отопительного периода 2011-2012 годов должны обеспечить выплату всеми категориями потребителей, в т.ч., и предприятиями ТКЭ, задолженности за потребленный в 2011 г. природный газ.

Учитывая это, в течение прошлой и текущей недель в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины проходят совещания при участии ДК «Газ Украины» и руководителей предприятий ТКЭ. На совещаниях вырабатываются пути погашения теплопроизводителями задолженности за потребленный природный газ.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на то, что в случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ и неполных расчетов за него, у Компании не будет законных оснований для поставки предприятиям-должникам газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на сентябрь на уровне, установленном для августа - 596,48 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора от 11 августа (постановление № 1455).

Прогнозная оптовая цена на электроэнергию остается неизменной с мая т.г. На май по сравнению с апрелем цена была повышена на 3,2% - до 596,48 грн. за МВт/ч (без НДС).

Таким образом, с начала года прогнозная оптовая цена выросла на 13,15% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 596,48 грн. за МВт/ч для сентября.

НКРЭ прогнозирует, что в 2011 году оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Защита экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО заявляет об ухудшении состояния ее здоровья и настаивает на срочном допуске к ней личного врача.

Об этом заявил журналистам возле Печерского райсуда защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Ситуация с состоянием здоровья Юлии Владимировны ухудшается. Я сейчас ее видел, и даже при внешнем осмотре видно, что ее состояние ухудшилось, в частности, увеличилось количество кровоизлияний. Она себя очень плохо чувствует, и не знаю, сможет ли вообще сегодня активно участвовать в процессе», - сказал он.

Ю.СУХОВ сообщил, что подал ходатайство о предоставлении возможности обследования Ю.ТИМОШЕНКО именно ее врачом, который десять лет наблюдает за ней, знает анализы крови, состояние здоровья, «и только он фактически может определить, ухудшилось ли состояние ее здоровья».

Защитник добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО не хочет, чтобы результаты ее обследования стали известны другим лицам, в частности, работникам Министерства здравоохранения, поскольку они могут быть использованы с какой-либо целью.

«Она хочет обеспечение конфиденциальности, и это ее право, в частности, определенное законом о защите персональных данных», - сказал он.

Ю.СУХОВ напомнил, что статья 284 Гражданского кодекса предусматривает, что каждый человек имеет право на выбор врача по собственному желанию.

«Она не является осужденным лицом и имеет все конституционные права на надлежащее медицинское обследование», - подчеркнул он.

«Мы будем настаивать на том, чтобы обеспечили требования действующего законодательства и предоставили возможность надлежащего медицинского обследования», - резюмировал Ю.СУХОВ.

Финансы

Крупные налогоплательщики в январе-июле уплатили в Государственый бюджет Украины налогов и сборов на сумму 74,5 млрд. грн., что составляет 69,5% от общей суммы сбора платежей в Госбюджет.

Об этом сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщает пресс-служба ГНС.

В 2011 году критериям крупного налогоплательщика, определенным Налоговым кодексом Украины, соответствуют 1146 плательщиков, что составляет 0,14% от общего количества налогоплательщиков.

По информации ГНС, основной объем платежей в Госбюджет составили платежи от предприятий перерабатывающей промышленности - 22,2 млрд. грн., добывающей промышленности - 16,26 млрд. грн., а также платежи от налогоплательщиков, осуществляющих операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям - 13,29 млрд. грн.

«Такие цифры еще раз подтверждают эффективность новых методов работы с крупными плательщиками. Наша установка на партнерство и взаимодоверие, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, новые сервисы обслуживания оценены со стороны плательщиков результативными показателями. Если в прошлом году за 7 месяцев крупными плательщиками было уплачено 49,3 млрд. грн., то в этом году мы уже имеем более 74 млрд. грн.», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги ПАО «Альфа-Банк» (Украина): долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B-» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный РДЭ «B» и рейтинг устойчивости «ccc».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, долгосрочный и краткосрочный РДЭ банка в иностранной валюте отражают оценки Fitch по поводу потенциальной поддержки от акционеров банка, в том числе поддержки от крупнейшего финансового актива акционеров, ОАО «Альфа-Банк», Россия, и от их других крупных бизнес-активов в Украине.

В то же время Fitch полагает, что готовность предоставить такую поддержку является ограниченной ввиду: (І) непрямых отношений Альфа-Банка (Украина) с другими операционными компаниями в собственности его акционеров, через которые, по мнению агентства, может быть предоставлена поддержка в случае необходимости, и (ІІ) примера, когда поддержка не была предоставлена в достаточном объеме и своевременно в период нестабильности на рынке в 2009 г., в результате чего еврооблигации «Альфа-Банка» (Украина) были обменены на долговые обязательства с более длинными сроками, а не погашены при наступлении срока.

Также указывается, что рейтинг устойчивости банка отражает значительный уровень проблемных активов на его балансе, ограниченную дополнительную способность абсорбировать убытки, чистые убытки, понесенные в 2009-2010 гг., и невысокую прибыльность до отчислений под обесценение кредитов на фоне по-прежнему непростой операционной среды в Украине.

По данным Fitch, в конце 2010 г. проблемные кредиты «Альфа-Банка» (Украина) составляли 24% кредитного портфеля, а еще 15% портфеля приходилось на реструктурированные/пролонгированные кредиты, в то время как резервы под обесценение кредитов были равны лишь 16% кредитного портфеля.

Fitch полагает, что на конец июня 2011 г. банк был бы в состоянии повысить резервирование лишь умеренно, до 21% кредитного портфеля, без нарушения минимального уровня достаточности общего капитала по соглашению Basel I в 8%. Неблагоприятное влияние на генерирование капитала за счет прибыли оказали сокращение объемов бизнеса и скачок расходов по созданию резервов в 2009-2010 гг., в то время как в первом полугодии 2011 г. банк был близок к рентабельности благодаря существенному сокращению отчислений под обесценение.

Fitch отмечает благоприятное воздействие на ликвидность банка в результате притока клиентских средств в секторе в целом: рост депозитов в «Альфа-Банке» (Украина) составил 27% в 2010 г. и 20% в первой половине 2011 г. Запас ликвидности банка был адекватным на конец первого полугодия 2011 г., однако способность осуществить выплаты по существующим еврооблигациям на сумму 420 млн. долл. с амортизацией до октября 2012 г. по-прежнему зависит от благоприятной рыночной конъюнктуры.

Строительство

Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Украине, будет создан до конца 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

«Программой предусмотрено создание госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и такую работу фонд уже начинает вести по поручению министерства. Завершить его планируем до конца 2012 года – это сложная техническая работа», - сказал он.

По его словам, в Вышгороде Киевской области и Харькове сегодня реализуются пилотные проекты по созданию таких реестров, завершение реализации которых планируется до конца текущего года.

"Это будет отдельный сайт и база будет публичная", - добавил Л.РЫСУХИН.

При этом он уточнил, что вести реестр будет госфонд, а для граждан, состоящих на квартучете, система продвижения по очереди не изменится, появится новая форма учета очередников, а также персональная ответственность чиновников за ведение реестра.

«Для человека ничего не меняется, поскольку он имеет право в каждом населенном пункте стоять на очереди», - отметил Л.РЫСУХИН.

Глава правления Госфонда не смог озвучить предполагаемые затраты на создание такого реестра.

Социальная политика

В Ялте Межпарламентский клуб Украина-ЕС в рамках форума «Украина и ЕС: строим будущее вместе» презентовал сайт www.uafriends.eu, одной из задач которого является мониторинг немотивированных отказов в предоставлении виз украинским гражданам консульствами стран Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам сопредседателя клуба Украина-ЕС, народного депутата Украины Ирины ГЕРАЩЕНКО, во время форума украинские и европейские депутаты договорились регулярно проводить мониторинг соблюдения соглашения о либерализации безвизового режима, а также сбор информации об отказах в выдаче виз украинским гражданам для передачи в соответствующую комиссию Европейского Союза.

На форуме при обсуждении резолюции депутаты выразили поддержку дальнейшим усилиям Украины относительно окончательного выполнения первой фазы Плана действий по либерализации визового режима до конца этого года и поощрения украинской власти к продолжению динамических реформ в целях выполнения показателей, предусмотренных в Плане действий.

Также депутаты призвали Еврокомиссию и Европейский Совет осуществить необходимую оценку прогресса, достигнутого Украиной в выполнении Плана действий по либерализации визового режима, и своевременно принять решение о переходе к его второй фазе.

«Украинские граждане должны знать аргументированную причину отказа им в визе. Иначе будет трудно избежать создания негативного имиджа ЕС из-за недостатков или проблем в его визовой политике», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, как свидетельствует статистика, дискриминационным является то, что больше всего сегодня отказывают в выдаче виз украинским незамужним женщинам в возрасте до 30 лет.

Она также заметила, что все посольства стран ЕС имеют посреднические структуры, которые, не оказывая консультаций по правильности заполнения документов для посольств, берут по 300 грн. за оформление визы, при этом не гарантируют результата, и это при том, что виза дорожает вдвое для украинцев.

Депутаты от Украины в ходе форума подчеркнули, что практика посреднических центров неверна, поскольку представители центров не несут ответственности за правильность оформления документов и выдачу виз, одновременно способствуют формированию негативного восприятия Евросоюза украинскими гражданами.

И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что соглашение об упрощении визового режима уже действует более трех лет, однако ряд проблем остается и до сих пор. Существует проблема выдачи долгосрочных виз на 5 лет, которые получают единицы украинских граждан.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, члены Межпарламентского клуба Украина-ЕС планируют поднимать эти вопросы на заседаниях клуба и продвигать их для рассмотрения в соответствующих структурах ЕС.

В свою очередь, народный депутат Юлия ЛЕВОЧКИНА отметила, что вопрос либерализации визового режима на сегодняшний день является приоритетным как для законодательной, так и для исполнительной власти. Она также отметила, что в этом вопросе есть консенсус власти и оппозиции.

Европейские депутаты - члены клуба пообещали поставить вопрос о предоставлении виз для украинцев перед чиновниками из соответствующих комитетов Евросоюза.

(УНИАН)