Печерский суд 29 августа начнет допрос свидетелей по делу Луценко

29 августа в 09.15 Печерский районный суд Киева начнет допрос свидетелей по уголовному делу, возбужденному против экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ.

По его словам, соответствующее решение после завершения объявления письменных показаний трех из пяти потерпевших по «квартирному эпизоду» дела, данных ими на досудебном следствии, огласил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК. Таким образом, судья удовлетворил просьбу подсудимого о предоставлении ему времени для подготовки к указанной стадии судебного процесса.

А.БАГАНЕЦ отметил, что, в то же время, Ю.ЛУЦЕНКО и стороне защиты не известен перечень и порядок допроса свидетелей (таких по делу со стороны обвинения насчитывается более 150), поскольку председательствующий в своем решении это не указал.

Также адвокат отметил, что после того, как из зала судебного заседания за якобы нарушение порядка были удалены журналисты, представители прокуратуры заявили ходатайство о его отводе за то, что якобы между А.БАГАНЦОМ и Ю.ЛУЦЕНКО возникла несогласованность в процессуальных действиях. В частности, как сказал адвокат, он заявлял ходатайство о том, чтобы в суд были вызваны на допрос все потерпевшие, в то время как его подзащитный возражал против вызова двух потерпевших из-за их тяжелого состояния здоровья. Однако, по словам адвоката, суд не принял во внимание указанное ходатайство и не стал выносить его на рассмотрение.