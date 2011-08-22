Янукович уволил семерых заместителей руководителей министерств и ведомств

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Татьяну КОРНЯКОВУ от должности заместителя министра топлива и энергетики Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другими указами Леонид ДУДКА освобожден от должности заместителя министра угольной промышленности Украины, Виталий КРАВЧЕНКО - от должности заместителя министра промышленной политики Украины, Юрий МАРЧУК - от должности первого заместителя председателя Государственного комитета лесного хозяйства Украины.

Все должностные лица уволены в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Также В.ЯНУКОВИЧ освободил Антона ПАРУСОВА от должности первого заместителя председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, Евгения МАКСИМЧУКА - от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и Валентина КОРОНЕВСКОГО - от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины согласно поданному им заявлению.