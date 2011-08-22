Анонс на 23 августа

* На 19 железнодорожных вокзалах Украины состоится социальная акция «День здоровья», посвященная 20-й годовщине Независимости Украины. В рамках акции на вокзалах Луганска, Ивано-Франковска, Львова, Ривне, Тернополя, Черновцов, Ужгорода, Николаева, Одессы, Херсона, Харькова, Хмельницкого, Винницы, Днепропетровска, Кривого Рога, Запорожья, Симферополя и Киева (ст. Дарница и Киев-Пассажирский) будут проводиться мероприятия медицинского профилактически-просветительского проекта „Майстерская здоровья”, в рамках котрого представители Всеукраинского врачебного общества и железнодорожных больниц, мобильные офисы которых будут расположены в помещениях железнодорожных вокзалов, будут предоставлять бесплатные консультации. Акция завершится в 13-00.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит с рабочей поездкой объекты транспортной инфраструктуры г. Киева, которые вводятся в эксплуатацию.

* Пресс-конференция при участии руководства Министерства здравоохранения Украины, «Укрзализници» и профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Новые электронные мультимедийные издания проекта "Электронная Украина во времени и в пространстве". Участники: Александр Барладин, гендиректор Института передовых технологий, к.т.н.; Игорь Бусол, замглавного редактора Института передовых технологий; Леонид Руденко, директор Института географии НАНУ, академик НАНУ; Александр Гисем, учитель-методист Международной украинской школы, к.и.н; Игорь Тревого, президент Украинского общества геодезии и картографии, профессор, д.т.н. Будут представлены новые мультимедийные атласы. К 20-летию независимости Украины Институт передовых технологий завершает проект «Электронная Украина во времени и в пространстве». Подготовлено 5 электронных атласов: История Украины, Административно-территориальное деление Украины, Украина туристическая, Украина и ее регионы, а также Космоатлас Украины. Издания характеризуют историческое прошлое и настоящее Украины, ее территориальный уклад, экономику, население, природные ресурсы, туристический потенциал.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя НБУ Валерия Литвицкого на тему: «Макроэкономический старт второго полугодия».

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