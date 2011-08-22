Главное на 22 августа (вечер)

ТЭК

Для участия в конкурсе на разработку ТЭО строительства LNG-терминала подали заявки 9 компаний

Сегодня конкурсная комиссия по проведению первого этапа двухступенчатых торгов на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине LNG-терминала раскрыла заявки от участников данного проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам раскрытия заявок были названы 9 компаний, допущенные для участия в данном конкурсе.

В частности, для участия в конкурсе заявки подали следующие компании: Zagope (Португалия), Ramboll Oil&Gas (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Ambetech (США), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Украина» (PricewaterhouseCoopers) (Украина, г. Киев), Sveco Industry (Финляндия), Technique Italy (Италия), Foster Wheeler Iberia (Испания).

По итогам просмотра наличия в поданных заявках всех необходимых документов конкурсная комиссия предъявила замечание об отсутствии некоторых документов к одной компании - Zagope (Португалия).

Как сообщал УНИАН, 1 июля т.г. председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ сказал, что Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства морского терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал) на Черноморском побережье Украины.

В.КАСЬКИВ отметил, что критериями оценки предложений будут: цена (гривни или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

В.КАСЬКИВ добавил, что на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Также В.КАСЬКИВ отметил, что будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.

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Минэнергоугля инициирует отмену льготных тарифов на электроэнергию для госшахт

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало изменения в законодательство, согласно которым предлагается отменить применение льготных тарифов на электроэнергию для государственных угледобывающих объединений, а также детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Об этом сказано в отчете о выполнении плана Минэнергоугля за I полугодие, текст которого размещен на официальном сайте министерства.

Министерство, в частности, разработало проект распоряжения Кабинета министров Украины, которым предлагается признать утратившим силу распоряжение правительства от 23 мая 2007 года (№342), основываясь на рекомендациях которого Национальная комиссия регулирования электроэнергетики устанавливает 25 государственным угольным объединениям тариф на уровне 1-го класса потребителей. Министерство отмечает, что проект этого документа согласован Минэкономразвития, однако не согласован Минфином и НКРЭ. В настоящее время проект документа дорабатывается.

Кроме того, Минэнергоугля разработало законопроект, которым предлагается признать утратившим силу п. 6 ст. 3 Закона Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», согласно которому для детских центров тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также электроэнергию устанавливаются на уровне, как для населения.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 23 мая 2007 года №342-р рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики перевести государственные угледобывающие предприятия в разряд крупных потребителей электроэнергии (1-й класс) при условии 100% оплаты за потребляемую электроэнергию, и утвердил перечень из 25 предприятий, для которых рекомендовано установление данного уровня тарифа.

НКРЭ приняло соответствующее решение в июне 2007 года.

Розничный тариф для потребителей первого класса (крупные потребители) всегда значительно ниже тарифа второго класса (мелкие потребители).

В настоящее время по льготному тарифу получают электроэнергию 26 государственных угледобывающих предприятий и одна частная компания ООО «Интер-инвест уголь» (г. Первомайск, Луганская обл.), связываемая с ММК им. Ильича.

В апреле 2010 года НКРЭ высказывалась за целесообразность сохранения льготных тарифов на электроэнергию для угледобывающих предприятий.

По мнению регулятора, повышение цен на электроэнергию для этой категории потребителей привело бы к увеличению стоимости угольной продукции, и, как следствие, росту оптовой и конечной цены на электроэнергию для всех групп потребителей.

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«Нафтогаз» предоставил «Черноморнефтегазу» беспроцентный кредит на 1,3 млрд. грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предоставила ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) беспроцентный кредит на сумму 1,278 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении ГАО «Черноморнефтегаз», опубликованном в Интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что договор о предоставлении займа был подписан 22 июня 2011 года, а средства были перечислены заемщику 17 августа.

Срок действия договора – до 31 декабря 2011 года.

Также в сообщении отмечено, что заем предоставляется на беспроцентной основе с целью реализации мероприятий, предусмотренных Программой работ ГАО «Черноморнефтегаз» на 2011 год относительно обеспечения выполнения плановых показателей добычи природного газа.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Агро

Украина завершила уборку ранних зерновых, намолочено 34,2 млн. тонн

В Украине на 22 августа завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 11,2 млн. га (100% от прогноза), намолочено 34,2 млн. тонн зерна при урожайности 30,6 ц/га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Пшеницы собрано 23,2 млн. тонн при урожайности 34,7 ц/га, ячменя - 9,5 млн. тонн при урожайности 25,6 ц/га, гороха - 389 тыс. тонн, урожайность 15,4 ц/га, ржи - 604 тыс. тонн при урожайности 21,6 ц/га.

Кроме того, намолочено 1,4 млн. тонн рапса при урожайности 17,3 ц/га.

По данным государственных хлебных инспекций Автономной Республики Крым и областей на 18 августа т.г., на сертифицированные зерновые склады поступило 9,6 млн. тонн зерна (28% от намолоченного). Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 70% до 30%.

Отмечается, что в регионах наращиваются темпы уборки поздних крупяных культур. Гречиха собрана на 38 тыс. га (13% от прогноза), намолочено 40 тыс. тонн зерна, урожайность 10,5 ц/га. Просо обмолочено на 58 тыс. га (35%), получено 106 тыс. тонн зерна при урожайности 18,4 ц/га.

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В Минобороны опровергают факт массового отравления солдат в Харьковской области

В воиснкой части А-4104 Воздушных сил Украины, которая дислоцируется вблизи Чугуева в Харьковской области, не зафиксирован факт отравления некачественной едой 36 военнослужащих срочной службы.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в харьковском медиа-центре Министерства обороны Украины.

Вместе с тем, по их данным, 19 августа за медицинской помощью к врачам обратились 5 курсантов первого курса Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба (ХУВС), которые в числе четырехсот курсантов этого вуза проходили полевую практику на аэродроме указанной воинской части.

«Во время полевых занятий пяти курсантам стало плохо - они пожаловались врачу на головные боли и боли в животе, и в тот же день, в пятницу, все были отправлены в Харьков в военный госпиталь. После сдачи анализов и из-за отсутствия внешних признаков болезни курсантов перевели в санчасть ХУВСа, где они два дня находились под наблюдением врачей. Анализы не подтвердили никакой тяжелой болезни, и сегодня все пять курсантов выписаны из санчасти», - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в распространенной в Интернете информации имеются ошибки, в частности, не точно указана воинская часть («в/ч 4001»), а также неправильно названа категория военнослужащих, которые заболели.

Кроме того, представитель медиа-центра МОУ сообщил, что общался с командованием в/ч А-4104, руководителями военного госпиталя и университета им. Ивана Кожедуба, которые отрицали факт «отравления 36 военнослужащих срочной службы». Говоря о причинах болезни курсантов, он указал на «возможное наличие незначительного недомогания у пяти курсантов» и отметил, что «могла иметь место симуляция с целью избежать прохождения занятий в полевых условиях на аэродроме».

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Строительство

«Киевгорстрой» заявляет о законности строительства ТЦ на Троещине в Киеве

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» заявляет о законности строительства торгового центра на участках 72,73,74 на жилом массиве «Вигуровщина-Троещина» в Деснянском районе Киева.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 17 августа т.г. компания начала выполнение подготовительных работ по строительству торгового центра на участках общей площадью 2,13 га.

«Указанное строительство осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в пресс-релизе.

В качестве оснований для строительства в компании указывают: решение Киевского горсовета № 483/3317 от 1 октября 2007 года и договор аренды земельного участка, который предусматривает передачу “Киевгорстрою” 2,13 га на 5 лет для строительства жилых домов с объектами обслуживания (земельные участки 72,73,74 относятся к землям жилой и общественной застройки), позитивное заключение комплексной государственной экспертизы от 17 апреля 2006 года по проекту строительства жилых домов с объектами социального обслуживания, разрешение на выполнение строительных работ №01-56-Дс от 11 марта 2008 года, которое действительно до завершения строительства объекта, что подтверждается письмом Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве №7/26-4198/07 от 6 июля 2011 года.

В пресс-службе компании уточнили, что на сегодняшний день проект предусматривает строительство исключительно торгового центра. При этом основные работы по строительству торгового центра на прекращены до выяснения киевскими властями законности оснований для его ведения.

В пресс-релизе также отмечается, что 19 августа компания направила заявление о преступлении в Управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве, прокуратуру Киева, прокуратуру Деснянского района и письмо в Киевскую государственную администрацию в связи с попытками 17-18 августа т.г. «противоправными действиями организованной группы лиц» препятствовать строительству.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что столичная власть не позволит продолжать скандальное строительство на Троещине, пока не убедится в законности оснований для его ведения.

18 августа на Троещине жестокому избиению подверглись люди, которые защищают зеленую территорию у своих домов на улице Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались возле стройплощадки и пытались не пропустить на нее строительную технику. Против людей был применен слезоточивый газ, несколько человек получили серьезные травмы тяжелыми предметами.

Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА и столичная организация партии «Фронт Змін» заявили, что строительство торгового центра на Маяковского ведется незаконно.

По данным пресс-службы фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете, решение Киевсовета № 483/317 о землеотводе на просп. Маяковского, 40-54 АК, "Киевгорстрою" было выдано 1 октября 2007 года. «Первые общественные слушания, якобы проведенные застройщиками, были сфабрикованы. На вторых слушаниях громада высказалась категорически против строительства, что подтверждено 2292 подписями жильцов окружающих домов. Третьи слушания, которых требовала комиссия Киевсовета по скандальным строительствам, так и не состоялись», - утверждает пресс-служба фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете.

19 августа столичная милиция сообщила, что начала проверку по факту инцидента, возникшего 18 августа вечером между строителями и жильцами прилегающих к стройплощадке домов на проспекте Маяковского в Киеве.

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Фондовый рынок

Индекс Украинской биржи в пятницу достиг годового минимума - эксперты

Индекс Украинской биржи на торгах в пятницу, 19 августа, достиг годового минимума.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в пятницу продемонстрировали значительное снижение котировок. Акции нефтедобывающей компании «Укрнафта» на Украинской бирже упали на 15,01% на фоне отсутствия спроса на рынке. Торги акциями «Укрсоцбанка» закрылись падением котировок на 6,4%. На протяжении четырех торговых сессий акции банка просели на 13,0%.

По информации аналитиков, бумаги Алчевского металлургического комбината на Украинской бирже в пятницу снизились на 5,56%. По итогам четырех торговых сессий котировки предприятия упали на 17,5%. Бумаги генерирующей компании «Центрэнерго» (-5,13%) в пятницу также торговались в минусе, а с 15 августа они потеряли 10,7%.

Аналитики также констатируют, что в целом по итогам прошлой торговой недели индекс Украинской биржи упал на 10,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 19 августа, обвалился на 7,22% – до 635,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 201,7 млн. грн., при этом около 1 млрд. 200 млн. грн. пришлось на операции с государственными долговыми ценными бумагами.

Индекс Украинской биржи упал на 5,98% – до 1634,46 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 328 млн. 708 тыс. грн., из них на срочном рынке – 159 млн. 992 тыс. грн.

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Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем до 27° тепла

Завтра, 23 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем до 27° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, во вторник сохранится переменная облачность, ночью в западных, днем и в большинстве северных и восточных областей местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 21°; днем 22-27°, на Закарпатье и в Одесской области 26-31°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем около 25°.

Сегодня, 22 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Одессы 17, Евпатории - 15°), в Днепре возле Киева - 20°.

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