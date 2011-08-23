Правительство Японии в полном составе уйдет в отставку 30 августа, чтобы уступить свои полномочия новому кабинету, который сформирует остающаяся у власти правящая Демократическая партия.

Как сообщает «Газета.ру», об этом заявил премьер-министр Наото КАН.

«Я уйду после того, как будут выполнены три условия для этого, – сказал Н.КАН. – Новый премьер, как я полагаю, будет избран 30 августа».

В понедельник было официально решено провести 29 августа выборы нового лидера Демократической партии, которая имеет большинство в ключевой нижней палате парламента. Это дает ей возможность утверждать своего руководителя на посту главы правительства.

Нынешний премьер-министр стремительно теряет популярность в последние недели. Его правительство обвиняли, в том числе, в неэффективном преодолении последствий землетрясения, цунами и последовавшей за ними аварии на АЭС «Фукусима», отмечает ИТАР-ТАСС.