Янукович назначил Тихонова послом Украины в Беларуси
09:12, 23 августа 2011Разное
1
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ТИХОНОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент своим указом освободил В.ТИХОНОВА от должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter