Янукович назначил Тихонова послом Украины в Беларуси

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ТИХОНОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент своим указом освободил В.ТИХОНОВА от должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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