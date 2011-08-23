Лукашенко и Медведев договорились провести Высший госсовет Союзного государства в ноябре

Минск. Президенты Беларуси и РФ Александр ЛУКАШЕНКО и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились провести Высший госсовет Союзного государства в ноябре текущего года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи глав государств в Сочи.

Главам президентских администраций поручена конкретная проработка этого вопроса.

Президенты обсудили необходимость активизации отношений в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского Президента, А.ЛУКАШЕНКО и Д.МЕДВЕДЕВ намерены обсудить весь комплекс двусторонних белорусско-российских отношений, актуальные вопросы международной повестки дня, тему интеграционного строительства на постсоветском пространстве, в частности развития сотрудничества в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.