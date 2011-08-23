Главное на 23 августа (день)

Финансы

Украинская банковская система сократила сальдированный убыток более чем в 2 раза

Украинская банковская система в январе-июле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток более чем в 2 раза – до 3,959 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Доходы банков Украины за семь месяцев 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 2,4% и составили 80,2 млрд. грн.

Расходы банков сократились на 3,2% и составляли 84,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

***

Золото интересно для инвестирования только в краткосрочной перспективе - эксперт

Золото интересно для инвестирования только в краткосрочной (месяц-два) перспективе, а в средней и долгосрочной перспективе этот актив является слишком переоцененным.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на мировых рынках заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По словам эксперта, несмотря на то, что в последнее десятилетие золото стабильно росло 1-3% выше уровня инфляции, вопрос «кому его продавать, в случае если наступит новый, подобный 2008 году кризис, остается открытым».

Эксперт также отметил, что сегодняшняя ситуация в мировой экономике отличается от 2008 г., поскольку тогда большинство стран находились в кризисном положении, а сейчас ситуация негативна только для развитых стран из-за фискальных проблем. При этом, по словам С.КУЛЬПИНСКОГО, попытки «спрятаться» в валюты развитых стран типа швейцарского франка, как и в золото, не принесут успеха, поскольку все эти страны будут спасаться от бюджетного дефицита (как еврозона), или от ревальвации, в обоих случаях печатая деньги. В то же время, по словам эксперта, лучшие перспективы для Китая, Бразилии и некоторых других развитых стран, чья валюта может стать конвертируемой в ближайшие 3-4 года, означают высокую вероятность дальнейшего укрепления их валют.

Как сообщал УНИАН, стоимость унции золота на этой неделе впервые превысила 1900 долл. на фоне растущих опасений по поводу замедления роста мировой экономики.

***

Стоимость золота поставила новый абсолютный рекорд

Стоимость унции золота впервые превысила 1900 долл. на фоне растущих опасений по поводу замедления роста мировой экономики, сообщает BBC.

После открытия торгов на азиатских биржах во вторник цена драгоценного металла поднялась еще на 0,8% и составила 1911,46 доллара за унцию.

Как отмечает агентство, рост спроса на золото, считающееся одним из наиболее безопасных вложений денег, вызвано обеспокоенностью инвесторов замедлением роста экономики США и европейским долговым кризисом.

По словам аналитиков, цены могут подняться еще выше. "В настоящий момент инвесторы считают золото самым безопасным вложением в трудные времена, и такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим каких-либо долгосрочных позитивных новостей", - говорит Даррен ХИТКОТ из компании Investec Australia.

*** Стоит ли инвестировать в золото читайте на сайте УНИАН-Экономика в материале "Перспективы золота: взгляд через "деньгозащитные" очки.

***

Минфин выплатил 59,6 млн. долл. купонного дохода по еврооблигациям 2011 года

Министерство финансов Украины выплатило 59,625 млн. долл. США купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2011 года.

Об этом сказано в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В сообщении отмечается, что в июле 2011 года Украина осуществила эмиссию еврооблигаций на сумму 1,5 млрд. долл. США с погашением в 2021 году по ставке 7,95% годовых.

***

ТЭК

Украина в ближайшее время выставит на аукционы месторождения сланцевого газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявляет, что Украина в ближайшее время проведет аукционы по выделению площадей для добычи сланцевого газа.

Об этом Ю.БОЙКО сказал в интервью телекомпании «5 канал», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, ведущие компании мира проявляют значительный интерес к добыче сланцевого газа в Украине и намерены принять участие в аукционах по выделению площадей для разработки месторождений.

«Несколько компаний уже пришли – это, прежде всего, американские компании, европейские: голландская Shell, а также итальянская Eni. Я знаю, что в ближайшее время будет проведен ряд аукционов по выделению площадей для добычи сланцевого газа», - сообщил Ю.БОЙКО.

Подтверждением значительной заинтересованности добывающих компаний мира в разработке украинских залежей сланцевого газа, министр считает ожидаемое участие руководителей наибольших мировых нефтегазовых компаний в ряде конференций, проведение которых запланировано в Украине осенью этого года, которые организует авторитетная в мире компания IHS CERA при поддержке Минэнергоугля, относительно вопросов добычи газа из нетрадиционных источников в Украине.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года Кабинет министров Украины своим постановлением отнес сланцевый газ к полезным ископаемым общегосударственного значения.

В октябре 2010 года Верховная Рада освободила от лицензирования поиск и разведку, добычу полезных ископаемых из месторождений, имеющих общегосударственное значение.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа. По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.

***

«Нафтогаз Украины» намерен продать ОВГЗ на 1,22 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать «Ощадбанку» и банку «Дельта» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 1,22 млрд. грн. на условиях РЕПО.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, количество ОВГЗ, которые планируется продать «Ощадбанку», составляет 690 тыс. облигаций, цена обратного выкупа составит 708,486 млн. грн., банку «Дельта» планируется продать 530 тыс. облигаций, цена обратного выкупа - 542,489 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Украина намерена через 5 лет снизить импорт российского газа на 70% – Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО прогнозирует сокращение импорта российского природного газа до 2016 года на 70%, или 28 млрд. куб. м газа, по сравнению с планируемым объемом закупки в 2011 году, до 12 млрд. куб. м в год.

Об этом Ю.БОЙКО сказал в интервью телекомпании «5 канал», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Мы планируем с 20 млрд. куб. м газа собственной добычи выйти на 27 млрд. за 5 лет… мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. куб. м», – сказал он.

Кроме этого, по прогнозам Ю.БОЙКО, в текущем году Украина сократит потребление природного газа до 54 млрд. куб. м, а в 2012 году – на 8-10 млрд. куб. м, тогда как в 2010 году оно составило 57,6 млрд. куб. м.

По его словам, Украина направляет усилия на развитие альтернативной энергетики и активными темпами сокращает отставание от стран Европы в увеличении доли нетрадиционных энергоресурсов.

«Мы может немного отстаем от Европы, но мы очень быстро в настоящий момент догоняем. У нас есть своя программа в этом направлении – ветроэнергетика, малая гидроэнергетика и другие отрасли», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение эффективности использования и экономии энергоносителей в государстве.

***

Агро

Кабмин внес изменения в порядок удешевления кредитов для аграриев

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов.

Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 22 августа т.г., говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, опубликованном на правительственном сайте.

Цель нормативно-правового акта – усовершенствование механизма частичной компенсации ставок предприятиям аграрного сектора за пользование кредитами банков.

Отмечается, что реализация норм, которые содержатся в постановлении, будет способствовать усовершенствованию механизма предоставления государственной поддержки по привлеченным кредитам, повысит эффективность использования бюджетных средств, направленных на осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов.

***

Строительство

Попов: Строительство в зоне жилых домов должно проводиться с учетом мнения жителей

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ будет просить прокурора Киева взять под контроль дело относительно вчерашнего избиения активистов громады Киева представителями застройщика на проспекте Маяковского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, вчера, по просьбе киевлян, А.ПОПОВ вместе с представителями Управления благоустройства прибыл на место строительства на пр. Маяковского, 40-52, чтобы лично проконтролировать выполнение решения о прекращении строительства и демонтаже временного ограждения. При этом в КГГА подчеркнули, что застройка данного участка ведется с нарушением законодательства, поскольку сроки действия разрешения на строительство и ордера на временное нарушение благоустройства истекли еще в декабре 2010 года.

Всего к председателю Киевской городской государственной администрации обратились более трех тысяч жильцов прилегающих домов с просьбой вмешаться и прекратить строительство.

Невзирая на сопротивление со стороны представителей застройщика, которые использовали слезоточивый газ и повредили технику, забросав ее камнями, А.ПОПОВ вместе с киевлянами, в конечном счете, снесли забор и остановили строительство.

«Что и где строить в Киеве - должны определять киевляне. Их мнение – вот наивысший закон», – отметил председатель КГГА.

Кроме того, А.ПОПОВ сообщил, что обязательно обратится к прокурору города с просьбой взять под контроль дело об избиении представителей инициативной группы. «Киевляне должны чувствовать себя в безопасности», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 августа представители застройщика, применяя слезоточивый газ и камни, вынудили председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА уехать с места скандального строительства на Троещине, куда он прибыл с предписанием прокуратуры о демонтаже установленного ограждения.

По словам свидетелей события, сначала председатель КГГА пообщался с местными жителями, которые вышли на защиту своего двора, а затем направился к ограждению с намерением ознакомить представителей застройщика с предписанием и попросить не мешать технике, прибывшей на место для демонтажа забора. Вместе с А.ПОПОВЫМ пошли также представители коммунального предприятия и жители, которые собирались немедленно начать демонтаж забора. При первых же попытках повалить ограждение из-за него стали пускать слезоточивый газ, после чего в активистов полетели камни и куски застывшего бетона.

***

На НСК «Олимпийский» установлено свыше 50% покрытия и сидений

На НСК «Олимпийский» на 22 августа было установлено 44 секторов мембранного покрытия, что составляет свыше 50% секторов крыши.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Согласно сообщению, на трибунах установлены сидения в 50% секторов стадиона.

Также на спорткомплексе завершается устройство инженерных коммуникаций поля. На этой неделе, после проверки работы систем дренажа, полива и подогрева, поле будет застелено слоем дерна и подготовлено для настила газона. Рулонный газон привезут в Киев из Словакии в сентябре.

По данным пресс-службы, на НСК «Олимпийский» завершен монтаж балок и ферм для установки стеклянных конструкций фасада, который на сегодня готов на 67%.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ заявлял, что 11 ноября 2011 г. на НСК «Олимпийский» должен состояться первый футбольный матч, а следовательно - к этому времени стадион уже должен быть открыт.

***

Фондовый рынок

Кабмин одобрил законопроект о создании фонда гарантирования инвестиций на фондовом рынке

Кабинет Министров Украины 22 августа одобрил проект Закона Украины «О Фонде гарантирования инвестиций на фондовом рынке», сообщает сайт Кабинета министров.

Законопроектом предлагается создать фонд, за счет средств которого будут осуществляться компенсационные выплаты инвесторам в случае потери инвестиций. Это будет касаться средств и ценных бумаг, переданных торговцу ценными бумагами на основании договора об управлении этими документами, а также средств, вложенных в ценные бумаги институтов совместного инвестирования, эмиссия которых была осуществлена путем публичного (открытого) размещения.

Законопроектом предусматривается, что фонд будет некоммерческой самоуправляющейся организацией. Действовать он будет на основании соответствующего положения, которое будет утверждаться наблюдательным советом и соглашаться Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Органами управления фонда является наблюдательный совет и правление.

Документ был внесен на рассмотрение правительства Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Проект закона разработан во исполнение Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

***

Соцполитика

Прожиточный минимум в 2012 году повысится на 12,9% - до 1 тыс. 134 грн.

Прожиточный минимум и уровень минимальной зарплаты для работоспособных лиц в Украине в 2012 году увеличится на 12,9% - с 1 004 до 1 134 грн.

Соответствующие данные обнародованы на официальном сайте Министерства социальной политики.

Сообщается, что по итогам переговоров с социальными партнерами относительно размеров социальных стандартов на 2012 год стороны пришли к решению повысить прожиточный минимум для: детей до 6 лет - на 10,5% - с 870 до 961 грн., для детей от 6 до 18 лет - на 14,9% - с 1 042 до 1 197 грн., для лиц, утративших работоспособность, - на 10,5% - с 800 до 884 грн.

Уровень минимальной пенсии по возрасту в следующем году должен повыситься на 10,5% - с 800 до 884 грн.

Размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки для определения должностных окладов работников бюджетной сферы в 2012 году повысится на 13,5% - с 704 до 839 грн.

Кроме того, в следующем году при перевыполнении доходной части Сводного бюджета-2012 будет рассматриваться вопрос о дополнительном повышении социальных стандартов.

***

Завтра в Украине ожидается теплая и без осадков погода

Завтра, 24 августа, в Украине ожидается теплая и без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, кратковременный дождь пройдет только на Левобережье; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южной части ночью 16-21°, днем 24-29°, на Закарпатье и юге Одесской области 30-33°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 21-26°; в Киеве ночью 12-14°, днем 23-25°.

Сегодня, 23 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Одессы 17, Евпатории - 16°), в Днепре возле Киева - 21°.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН