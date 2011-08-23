Прокуратура Нью-Йорка просит отклонить обвинение против Стросс-Кана

Прокуратура Нью-Йорка просит отклонить обвинение против бывшего главы Международного валютного фонда Доминика СТРОСС-КАНА.

Соответствующее ходатайство с просьбой отклонить обвинение в сексуальном нападении было представлено в понедельник после встречи Д.СТРОСС-КАНА с горничной Нафиссату ДИАЛЛО.

В то же время офис окружного прокурора Манхеттена подтвердил, что у экс-главы МВФ и горничной, которая обвинила его в сексуальных посягательствах, был секс без согласия одной из сторон. Однако ложные свидетельства женщины не позволяют дать делу ход, заявили прокуроры, пишет «Украинская правда» со ссылкой на ВВС.

По информации офиса окружного прокурора Манхеттена, ДНК-тест "установил, что несколько пятен на верхней части униформы горничной содержат семенную жидкость, которая совпала с ДНК ответчика".

Как сообщалось, Д.СТРОСС-КАН был задержан 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления 32-летней горничной гостиницы Sofitel, которая обратилась в полицию с жалобой на насильственные действия сексуального характера со стороны высокопоставленного постояльца.

Несколько дней после задержания он провел в тюрьме, затем Верховный суд штата Нью-Йорк согласился выпустить его под залог в 1 миллион долларов и поместить под домашний арест.