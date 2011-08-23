Янукович: Украина в этом году завершит переговоры с ЕС об ассоциации и ЗСТ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что уже в этом году Украина завершит переговоры с Европейским Союзом о политической ассоциации и создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине Независимости Украины.

«Я рассчитываю на то, что именно в 2011 году мы завершим переговоры с Евросоюзом относительно политической ассоциации с ЕС и создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, это станет убедительным свидетельством необратимости «нашего цивилизационного выбора и практических шагов на внедрение европейской общественной модели в Украине».

«Должны использовать этот потенциал и прогресс как стимул для последующей модернизации нашего государства, экономики, социальных институтов», - заметил Президент.

В то же время, по его словам, партнерство с Россией и странами СНГ было и остается стратегическим приоритетом Украины.

«Мы сможем убедить наших партнеров, что стратегическое экономическое партнерство – это наиболее выгодный и перспективный формат наших отношений», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«А для Украины такая модель взаимоотношений с Евросоюзом и Россией и другими странами Таможенного союза – это практическая реализация стратегии экономической консолидации на Евразийском континенте», - добавил он.

По его убеждению, Украина может и должна стать силой, соединяющей континентальные экономические союзы. «Мы и в дальнейшем будем развивать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки, Китайской Народной Республикой и странами Тихоокеанского региона», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Но эта амбициозная цель требует сильной и уверенной в себе Украины. Мы храним и преумножаем капитал партнерских отношений с лидерами и Запада, и Востока, наращиваем свое присутствие в перспективных регионах мира, где утверждаются новые центры развития», - заметил он.

«В современном глобализованном и сложном мире мы должны утвердиться в качестве сильного и амбициозного государства, которое имеет крепкий фундамент и способно отвечать на вызовы бурного XXI века – века глубоких мировых трансформаций. Готовы ли мы к этому экзамену? Глубоко убежден – да. И я в это верю. И я знаю, как достичь этой цели», - подчеркнул Президент.