Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за оптимизацию сроков внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Национальном дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине независимости Украины.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что процесс реформирования Основного Закона уже начался, в частности, он принял решение о создании Конституционной ассамблеи.

«Сроки внесения изменений в Конституцию должны быть оптимизированы. С одной стороны, процесс обновления Конституции должен быть обстоятельным, профессиональным и открытым. С другой стороны, Украина нуждается в изменениях, и искусственно затягивать процесс обновления Основного Закона также недопустимо», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.