«Фокстрот. Техника для дома» откроет супермаркет в обновленном стиле

Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» планирует обновление стилистики бренда. Первый супермаркет в обновленном стиле откроется осенью в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе компании..

Как указывается в сообщении, обновленная стилистика разработана известным международным рекламным агентством Ogilvy & Mather Ukraine, которое стало победителем тендера на креативное обслуживание бренда «Фокстрот». Сотрудничество «Фокстрот» и Olgilvy & Mather Ukraine началось в апреле 2011 года.

«Обновленная стилистика подчёркивает наше стремление сделать магазины «Фокстрот» любимым местом покупок для всей семьи. «Фокстрот» зарекомендовал себя как лидер рынка и эксперт бытовой техники и электроники. Наши покупатели уверенны в том, что техника, порекомендованная продавцами-консультантами «Фокстрот», поможет сделать жизнь дома более увлекательной, яркой и наполнит её уютом. Лиса, которая является частью бренда с момента открытия первого магазина «Фокстрот» в 1994 году, символизирует домашний комфорт, которым всегда приятно насладиться. Мы хотим, чтобы посетители чувствовали себя в наших магазинах так же уютно и комфортно», - отметил исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Уве КЛЕНК.

«Фокстрот» - это сильный и успешный бренд, который всегда поддерживал семейные ценности. Но жизнь не стоит на месте. Обновленная стилистика сохранила преемственность и соответствие комфортному стилю жизни. При этом бренд стал более современным, таким, каким и должен быть лидер в 21 веке», - сказал управляющий директор Olgilvy & Mather Ukraine Виктор ИШКОВ.

Первый магазин в обновленном стиле откроется в начале осени в Киеве по адресу: ул. Горького, 50. Торговая площадь супермаркета составит 1 800 кв.м. Супермаркет войдёт в состав торгового комплекса вместе с гипермаркетом «МегаМаркет», кинотеатром «Баттерфляй DE LUXE2».

В первый день торжественного открытия состоится пресс-конференция, на которой руководство «Фокстрот. Техника для дома» озвучит планы обновления остальных супермаркетов сети.

Справка УНИАН. Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» является лидером рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 22 августа 2011 в Украине насчитывается 196 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 102 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 150 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte & Touche, торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2010 календарный год составил более 6.8 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

Ogilvy & Mather Ukraine основано в Украине в 1997 году компанией Ogilvy & Mather Worldwide, которая насчитывает 497 офисов в 125 странах мира и является частью коммуникационного холдинга WPP Group. В 2010 г. Ogilvy & Mather Ukraine было признано лучшим агентством года в Украине, а также лучшим агентством холдинга WPP Group в Центральной и Восточной Европе.