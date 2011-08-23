Главное на 23 августа (вечер)

Финансы

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 40,5% на 1 января 2011 года до 38% на 1 августа.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В сообщении также указывается, что совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в январе-июле т.г. вырос на 11,8% – до 163,007 млрд. грн.

Количество банков с иностранным капиталом за отчетный период увеличилось на 1.

На 1 августа т.г. из 177 работающих в Украине банков 56 финучреждений – с иностранным капиталом, в том числе 21 – со 100% иностранным капиталом.

Доля просроченной задолженности по кредитам в Украине на 1 августа 2011 года составила 10,43% общей суммы выданных кредитов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, на 1 августа объем просроченной задолженности по кредитам составил 83,522 млрд. грн., что на 1,57% меньше показателя на 1 января 2011 года. Общий объем выданных банками кредитов с начала года вырос на 6,03% и на 1 августа составил 800,588 млрд. грн.

Договор о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом реально вступит в силу в начале 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе работы Пресс-клуба МИД Украины директор Департамента Европейского Союза МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК.

«Зона свободной торговли может реально вступить в силу в начале 2013 года. Для остальной части нужна ратификация всех 27 стран ЕС», - сказал В.ФИЛИПЧУК и добавил, что это может занять 1-2 года.

«Мы в сентябре проведем решающий раунд переговоров по зоне свободной торговли и закроем оставшиеся вопросы. После этого проведем финальный раунд переговоров и вместе решим оставшиеся проблемы. Я думаю, что в октябре, если все будет нормально, мы сможем заявить о завершении переговоров и парафировать до конца этого года», - отметил В.ФИЛИПЧУК.

По его словам, подготовка к официальному подписанию соглашения займет приблизительно полгода.

В Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша находятся министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«С Международным валютным фондом в Вашингтоне сегодня находятся министр финансов, министр энергетики и угольной промышленности. Мы все время в процессе переговоров, в процессе контактов, потому что это наши кредиторы. Они должны знать, как мы ведем хозяйство», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер вновь подчеркнул, что Украине необходимо развивать экономику, зарабатывать деньги, чтобы не зависеть от кредитов.

Верховный суд Нью-Йорка сегодня принял решение закрыть уголовное дело против экс-главы Международного валютного фонда Доминика СТРОСС-КАНА, обвиняемого в насильственных преступлениях на сексуальной почве против горничной отеля Sofitel Нафиссату ДИАЛЛО.

Как передает РИА «Новости», решение огласил судья Майкл ОБАС.

Судопроизводство было закрыто после того, как прокуратура заявила о том, что не сможет поддерживать обвинение в суде присяжных "из-за утраты доверия к истице". В документе о мотивировке своего решения прокуратура ссылается на то, что истица не была во всем чистосердечна, вводя следствие в заблуждение по поводу своего прошлого и настоящего.

Энергетика

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на сентябрь на уровне августа 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в сентябре сохранится на уровне 63,31 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса – 83,56 коп. за кВт/ч (без НДС).

НКРЭ сохраняет неизменными розничные тарифы облэнерго с июня т.г.

Политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за оптимизацию сроков внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Национальном дворце «Украина» на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине независимости Украины.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что процесс реформирования Основного Закона уже начался, в частности, он принял решение о создании Конституционной ассамблеи.

«Сроки внесения изменений в Конституцию должны быть оптимизированы. С одной стороны, процесс обновления Конституции должен быть обстоятельным, профессиональным и открытым. С другой стороны, Украина нуждается в изменениях, и искусственно затягивать процесс обновления Основного Закона также недопустимо», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

(УНИАН)