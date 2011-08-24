Анонс на 24 августа

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины Независимости Украины:

- церемония возложения цветов к памятникам Т.Шевченко и М.Грушевскому;

- торжественное собрание возле памятника Святому Владимиру «Благословенная и единая Украина».

* В Киеве пройдут совместные мероприятия объединенной оппозиции. В рамках этих мероприятий состоится Всеукраинский народный референдум по прекращению полномочий Президента и Верховной Рады.

* При поддержке общественных организаций «Столичные инициативы» и «Країна Мрій» состоится праздничный Парад Вышиванок:

- регистрация участников парада на Европейской площади;

- известный украинский фотограф Игорь Гайдай сделает самое больше в мире фото в вышиванках, после чего в сопровождении настоящих музыкантов Парад направится в Певческое поле;

- На Певческом поле участники споют национальный Гимн Украины вместе с Олегом Скрипкой, Игорем Добруцким, Ольгой Сумской, братьями Капрановыми, Ниной Матвиенко и другими почетными жителями Киева.

* На Крещатике пройдут интерактивные игры: игровая площадка «Что ты знаешь об Украине?», игровая площадка занятной «Интересно об Украине», семейная игровая площадка «Грай-намисто України», скаутский городок, шоу уличных театров, площадка украинского караоке.

* На Майдане состоится праздничный музыкальный марафон.

* Комитет сопротивления диктатуре проведет по Крещатику «Народный марш в честь Дня Независимости».

* В Киеве Всеукраинская гражданская акция «Вперед» проведет АвтоМайдан ко Дню Независимости Украины. Организаторы акции призывают в этот день установить в автомобилях флаги, маленькие флажки Украины или другую национальную символику, подчеркивающую единство народа, а не партийную принадлежность.

* В Мариинском парке состоится празднование 20-й годовщины Независимости Украины.

* В «Парке Киевская Русь» будут праздновать День Независимости. Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» представит: уникальную вечернюю огненную шоу- «Ясное солнышко» и праздничный фейерверк; театрализованное действо с синхронным танцевальным шоу поединками и анимацией. В дневной программе «Сказания земли Киевской» будет представлено пять средневековых былин и шоу княжеских флагов. С Днем Независимости украинцев будут приветствовать представители династии Рюриковичей - князь Владимир и княгиня Ольга. Также запланирован конный турнир на звание лучшего воина Киевской Руси. Гости праздника получат княжеские титулы и войдут в историю Родового Дерева Великих князей Киевских. Также будет представлена рушниковая дорожка, длина которой - около 70 метров. Над созданием рушника единства работали более 100 мастериц Украины.

* В Виннице состоится презентация самого большого каравая на территории Украины, на которую приглашены представители Книги Рекордов Украины, которые зафиксируют наличие рекорда. Каравай-рекордсмен - это пятиярусное изделие весом 1500 килограммов, занимает площадь более 4-х квадратных метров (4000 на 4300 см.). Он будет испечен по старинному украинскому рецепту.

* На острове Хортица в Запорожье возле Музея истории будет установлен самый высокий в стране флагшток для поднятия Государственного флага Украины высотой до 35 метров. В торжественном мероприятии примут участие представители Книги рекордов Украины, центральных органов исполнительной власти, руководители Запорожской области и города Запорожье.

* В Феодосии, в честь 20-тилетия Независимости, будет поставлен Рекорд Профессиональной ассоциации пиротехников Украины - "Одновременный запуск 1000 пиротехнических ракет", который официально зафиксирует представитель Книги рекордов Украины.

* В г. Ривне запланирована акция "Вышитый рекорд 2011". Суть акции заключается в том, чтобы собрать в одном месте и в одно время самое большое количество людей в украинских вышиванках.

(УНИАН)