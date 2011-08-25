Янукович рассказал о тяжелом детстве и о том, что так и не смог стать чиновником

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассказал о своем тяжелом детстве и о том, что он так и не смог стать чиновником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время беседы с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ на телеканале «Интер».

«Я не желаю никому пройти такой путь, как я прошел, особенно в детстве», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что слишком рано остался сиротой. «И дальнейшая жизнь у меня была несладкая. Но я хочу сказать, что я жизнь знаю», - сказал Президент.

Он рассказал, что именно поэтому очень часто свои решения принимает с точки зрения людей, которым очень тяжело жить, с точку зрения людей, к которым государство было несправедливо.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что так и не смог стать настоящим чиновником. «Когда я был еще очень молодым, меня заставил тогдашний министр угольной промышленности стать руководителем главного управления в министерстве, но я немножко посидел, и стал снова быстро проситься на производство, чтобы меня вернули на какую-нибудь должность, и сказал, что мне это не нравится», - рассказал Президент.

Он заметил, что уважает людей, которые работают ради государства, но, к сожалению, есть очень много чиновников, которые думают о себе намного больше, чем о государстве. «Как говорят, меру потеряли», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Именно поэтому, заметил он, и начал борьбу с коррупцией.