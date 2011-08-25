ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Стив Джобс ушел в отставку с поста гендиректора Apple» пишет – один из основателей Apple Стив Джобс подал в отставку с поста генерального директора корпорации. Он избран председателем совета директоров компании. Джобс рекомендовал совету назначить новым гендиректором Тима Кука, до этого руководившего продажами и операционной деятельностью компании…

http://delo.ua/tech/stiv-dzhobs-ushel-v-otstavku-s-posta-gendirektora-apple-163376/

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Также «Дело» в публикации «Дело о попытке изнасилования против экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана закрыто» пишет – в Нью-Йорке состоялось последнее заседание по делу экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Прокуроры перестали верить в чистосердечность горничной отеля Sofitel Диалло и сняли обвинения со Стросс-Кана…

http://delo.ua/world/delo-o-popytke-iznasilovanija-protiv-eks-glavy-mvf-dominika-stros-163374/

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«Дело» в публикации «Лондонские такси признаны лучшими в мире» пишет – лондонские черные кебы стали лучшими такси в мире, победив конкурентов из других городов по таким категориям, как безопасность, вежливость водителя, чистота, качество вождения и ориентация в городе…

http://delo.ua/world/londonskie-taksi-priznany-luchshimi-v-mire-163372/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «АМКУ обнадежил страховщиков», в котором пишет – при содействии Антимонопольного комитета представители банковского и страхового рынков подписали правила сотрудничества между собой. Страховщики отмечают, что в последнее время получить аккредитацию у банкиров стало легче, однако непрозрачных отказов все еще много…

http://finance.eizvestia.com/full/amku-obnadezhil-strahovshhikov

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Стали нужны инвестиции», в котором пишет - сокращение объемов производства стали и работа предприятий не износ — основные признаки работы металлургии за время независимости. Но для дальнейшей эффективной работы необходимы миллиардные инвестиции — иначе металлурги не выдержат конкуренции на экспортных рынках…

http://markets.eizvestia.com/full/stali-nuzhny-investicii

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Газета «Сегодня» в публикации «Зарплаты поднимут незначительно: власть боится новой волны кризиса» пишет – правительство обещает пересмотреть показатели, если экономическая ситуация улучшится…

http://www.segodnya.ua/news/14281742.html

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Также «Сегодня» в публикации «Пенсионный возраст повысят не раньше октября» пишет – с 1 сентября повышения пенсионного возраста не будет — закон о пенсреформе не вступит в силу. Как разъяснил спикер Владимир Литвин, причин несколько…

http://www.segodnya.ua/news/14281746.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Росстат зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций» пишет – по итогам полугодия Росстат зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций — $87,7 млрд. Половина этой суммы пришла в Россию из Швейцарии в виде кредита и в том же первом полугодии ушла обратно…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1348474/44_mlrd_tranzitom

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Также «Ведомости» в публикации «Главным дизайнером «АвтоВАЗа» станет Стив Маттин» пишут – главным дизайнером «АвтоВАЗа» станет Стив Маттин, ранее работавший в Mercedes-Benz и Volvo. Он поможет Lada стать узнаваемой, надеется президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1348473/uznavaemyj_dizajner_lada

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Издание «Известия» в публикации «У космонавтов осталось еды на три месяца» пишет – грузовой космический корабль «Прогресс М-12М», стартовавший 24 августа в 17.00 МСК с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз У», не смог выйти на расчетную орбиту. Примерно на 325 секунде полет был прерван из-за сбоя в работе двигателя третьей ступени «Союза». Спустя несколько минут обломки третьей ступени ракеты, разгонного блока и самого «Прогресса» рухнули в лесах Чойского района Горного Алтая. Глава районной администрации рассказал, что «взрыв был такой силы, что за 100 километров из окон чуть не повылетали стекла». Четвертая космическая авария за девять месяцев. Хорошо, что с беспилотными кораблями…

http://www.izvestia.ru/news/498437

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Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Национальную Медиа Группу» оцифровали» пишет - "Национальная Медиа Группа" (НМГ), подконтрольная банку "Россия" Юрия Ковальчука и управляющая РЕН ТВ, "Пятым каналом", 25% "Первого канала" и газетой "Известия", стоит более $1,4 млрд. Такая оценка следует из отчетности люксембургской RTL Group, в минувшем июне получившей 7,5% НМГ. До сих пор рынок мог ориентироваться только на капитализацию публичного холдинга "СТС Медиа", которая на момент сделки между RTL и НМГ равнялась $3,35 млрд.

http://www.kommersant.ru/doc/1757709

(УНИАН)