Анонс на 25 августа

25.08.11* Открытое заседание НКРЭ* Энергетические дебаты: «Как остановить падение добычи нефти и газа в Украине?»

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ. * Институт энергетических исследований совместно с ИА «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Как остановить падение добычи нефти и газа в Украине?». Участники: экс-советник председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Иван Дияк и координатор энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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