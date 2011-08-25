Медведев: Россия не видит основания для особых условий членства Украины в Таможенном союзе

Москва . Россия не готова предложить Украине особые условия членства в Таможенном союзе - или пусть вступает на общих основаниях, или к ней может быть применен иной режим.

Об этом сказал президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ журналистам в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

«Таможенный союз - это все-таки высшая форма интеграции, и мы заинтересованы в том, чтобы туда подключилась Украина - большое европейское государство, братское, дружественное нам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Но мы не можем согласиться на подключение Украины по каким-то там формулам типа «три плюс один» - «мы 20 документов подпишем, а 30 не будем». Нет! Или пусть вступает целиком полностью, подписывают по этапам, становятся полноправными членами Таможенного союза и извлекают из этого все выгоды и несут все обязанности, или тогда - это уже другой путь, но в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку», - предупредил президент РФ.

Он не исключил, что при таком развитии событий в ряде случаев России придется использовать «иные таможенные режимы в отношении Украины».

«И наши украинские партнеры это понимают», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что весь комплекс двусторонних отношений, включая перспективы интеграционных процессов с Украиной, он обсудил в ходе недавней встречи со своим коллегой Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Итог: наши партнеры решили взять паузу, чтобы обдумать текущую ситуацию», - сказал президент РФ.