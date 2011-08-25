Пайфер: коррупция, личные и корпоративные интересы - наибольшая опасность для Украины

Стивен ПАЙФЕР - Посол США в Украине в 1997-2000 годах, аналитик в одном из самых престижных политологических центров Вашингтона – Brookings Institution, - считает, что коррупция, личные и корпоративные интересы представляют самую большую опасность для Украины сегодня.

Об этом он заявил в интервью Радио «Свобода».

По убеждению С.ПАЙФЕРА, «самой большой проблемой для Украины является то, что личные и корпоративные интересы опережают национальные. Это, следовательно, является проблемой для демократии. Много политических сил в Украине совершенно не интересуются демократическими вопросами, их цель – это личная выгода, а также корпоративная выгода».

Как отметил бывший посол, «одним из достижений Помаранчевой революции была попытка прогнать старую гвардию из политики. К сожалению, по различным причинам, помаранчевое правительство не улучшило ситуацию и не выполнило своих обещаний, что и вызвало много скептицизма среди населения. Чтобы бороться с этим явлением, нужно иметь хорошие антикоррупционные законы, которые решительно воплощаются в жизнь. Я считаю, что в Украине антикоррупционные законы используются для преследования оппозиции, а это вредит демократии и вредит Украине».

По словам С.ПАЙФЕРА, «много стран воюют с коррупцией. Рано или поздно, те, кто имеет больше всего пользе от коррупции, начнет интересоваться верховенством права, чтобы сохранить и обеспечить то, что они получили коррупционным путем».

«Я допускаю, что украинские олигархи предпочитали бы не думать о том, кто будет следующим Президентом, не опасаться, что после выборов они могут потерять большую часть своего имущества. Создание системы, где господствует верховенство права, является полезным и для олигархов, однако пока они не спешат ее создавать. Но, в конце концов, думаю, что украинское население должно найти способ, чтобы заставить украинское правительство применять антикоррупционные законы решительно и справедливо», - отметил С.ПАЙФЕР.