Украине и России нужно подписать около 10 соглашений относительно ЧФ РФ – Ельченко

Москва. Украине и России нужно подписать около 10 соглашений, которые будут регламентировать базирование Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО, отвечая на вопрос, не является ли продолжение базирования Черноморского флота в Севастополе еще на 25 лет угрозой территориальной целостности Украины.

“Если в самом пребывании Черноморского флота России во всех его элементах навести порядок, то это не будет угрожать нашей территориальной целостности. И такая работа сейчас как раз проводится. Нам нужно подписать еще примерно с десяток разных соглашений, которые бы создали абсолютно надежную юридическую базу пребывания флота”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже почти подготовлены и во время ближайшего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии будут подписаны два соглашения по Черноморскому флоту. Одно регулирует режим и порядок пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации, а второе - совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями, добавил он.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, остаются еще вопросы использования маяков, инфраструктуры ЧФ и модернизации вооружений.

“Вот когда мы это все окончательно урегулируем - а эта работа близится к завершению, тогда разговоры об угрозе и опасности ЧФ отпадут”, - убежден он.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что в мире есть много примеров, когда иностранные базы расположены на территориях других стран, и если это урегулировано юридически, то никаких опасений не будет.