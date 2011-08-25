Главное на 25 августа (день)

Финансы

Визит миссии МВФ в Украину переносится на конец октября

Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев переносится на конец октября 2011 года.

Об этом заявил специальный советник директора МВФ Девид ЛИПТОН по итогам встречи с представителями украинского правительства и центробанка в Вашингтоне, сообщается на официальном сайте МВФ.

«Во вторник я встречался с министрами ЯРОШЕНКО и БОЙКО, и заместителем председателя (НБУ – УНИАН) СОРКИНЫМ в Вашингтоне. Мы обсуждали последние экономические события в Украине и за границей, а также прогресс в программе stand-by», - сказал он.

«Я подчеркнул важность сильной политики и реформ для преодоления задержки и завершения второго этапа пересмотра. Власть подтвердила свою заинтересованность целям программы stand-by и в осуществлении мероприятий. Следующая миссия фонда в Киев планируется на конец октября», - отметил Д.ЛИПТОН.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО находились в Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша 23 августа.

Ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

Напомним, программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

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Падение цены золота в среду установило рекорд с марта 2008 года

Падение цены золота на мировых торгах в среду, 24 августа, на фоне продолжающейся коррекции после значительного роста на прошлой неделе, превысило 5,5% и стало рекордным с марта 2008 года.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 5,6% - до 1757,3 доллара за тройскую унцию.

Стремление инвесторов к фиксации прибыли на рынке золота было поддержано также ростом мировых фондовых бирж и повышением интереса к более высокодоходным и рискованным активам на фоне позитивных статданных в США.

В начале текущей недели стоимость золота превышала рекордно высокую отметку в 1910 долларов за унцию на фоне общемировой экономической неопределенности. С начала июля цены на металл прибавили около 25%, многие эксперты уже повысили свои прогнозы по стоимости золота на текущий год, а некоторые выразили мнение, что она превысит 2000 долларов в ближайшие несколько недель.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в июле повышение его стоимости составило 8,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство MarketWatch.

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Заявления МВФ свидетельствуют об отсутствии прогресса в выполнении Украиной условий Фонда - эксперт

Исходя из последних заявлений Международного валютного фонда (МВФ), можно сделать вывод об отсутствии особого прогресса в вопросе повышения украинской стороной тарифов на газ, что является одним из ключевых условий МВФ.

Так прокомментировала УНИАН информацию о переносе визита миссии Международного валютного фонда в Украину на конец октября главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

Эксперт также отметила, что "несмотря на то, что украинский парламент принял законопроект о пенсионной реформе (одно из основных требований МВФ) еще в июле, Президент пока так и не подписал его, и мы полагаем, что он будет подписан лишь после исключения из законопроекта поправки, которая серьезно увеличивает давление на баланс Пенсионного фонда".

По словам Е.БЕЛАН, поскольку визит миссии МВФ отложен, как минимум, на полтора месяца, Украина может рассчитывать на получение следующего кредитного транша в размере 1,5 млрд. долл. не ранее середины ноября.

По мнению эксперта, реакция рынков на информацию о переносе сроков визита миссии МВФ в Украину, по всей видимости, будет негативной, хотя это и не стало большим сюрпризом после того, как появилась информация о задержке с подписанием пенсионного законодательства.

"Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что продолжающаяся волатильность на мировых кредитных рынках, в конечном счете, вынудит украинские власти принять необходимые меры для возобновления кредитования МВФ", - отметила Е.БЕЛАН. По ее словам, Украина в настоящий момент не испытывает острой необходимости в кредитных средствах Международного валютного фонда, которые направляются в резервы центрального банка. Но действующая программа с МВФ необходима для сохранения благоприятных условий доступа на внешние рынки капитала для правительства, которое будет нуждаться во внешних займах для финансирования дефицита. "Однако, мы полагаем, что переговоры с МВФ будут непростыми, поскольку украинские власти будут балансировать между программой МВФ и возможными негативным влиянием требуемых Фондом непопулярных мер на рейтинги власти в преддверии парламентских выборов в октябре 2012 г.", - добавила Е.БЕЛАН.

Как сообщал УНИАН, специальный советник директора МВФ Девид ЛИПТОН по итогам встречи с представителями украинского правительства и центробанка в Вашингтоне заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Киев переносится на конец октября 2011 г.

Ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

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ТЭК

«Черноморнефтегаз» объявил тендер на закупку еще одной плавучей буровой установки

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) объявило о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, конечный срок подачи предложений – 21 сентября 2011 года. Срок поставки – 2011-2012 гг. Место поставки – на условиях FCA.

Обеспечение предложения – задаток (32,4 млн. грн.)

Также в сообщении отмечено, что раскрытие предложений состоится 21 сентября 2011 года в 11:10 в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины» (г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 6, актовый зал).

Как сообщал УНИАН, в начале августа заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сообщил, что компания в ближайшее время объявит тендер на приобретение еще одной современной буровой установки.

«Состоялся технический совет, где утверждены абсолютно все технические характеристики на закупку второй установки, глубина бурения которой будет до 120 метров, что почти вдвое больше тех, которые у нас есть сейчас. Это будет сверхсовременная установка, завтрашний, а не вчерашний день», - отметил В. ЧУПРУН.

Напомним, 1 апреля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что «Нафтогаз» купил в Сингапуре буровую установку для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

Впоследствии еженедельник «Зеркало недели» написал, что компания Highway Investment Processing (Великобритания) выиграла тендер «Черноморнефтегаза» на 400 млн. долларов на покупку буровой установки.

Компания-производитель Keppel продала установку своему партнеру - компании Seadrill. В свою очередь, Seadrill сообщила, что заработала на перепродаже установки 18 млн. долларов, реализовав ее британскому покупателю, пожелавшему остаться неизвестным, за 248,5 млн. долларов.

Highway Investment Processing, как указывало издание, основана двумя офшорными компаниями, директор одной из этих компаний является также директором другого участника тендера - новозеландской Falcona.

Официальный сайт Highway Investment Processing, по информации издания, создан за две недели до проведения тендера.

Впоследствии глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН опроверг обвинения некоторых СМИ в нецелевом использовании средств при закупке буровой платформы.

В частности, в эфире «5 канала» Е.БАКУЛИН продемонстрировал финансовые документы, которые удостоверяют, что средства на приобретение платформы поступили непосредственно от заказчика – ГАО «Черноморнефтегаз» – заводу-изготовителю в Сингапуре.

По словам Е.БАКУЛИНА, на сегодняшний день непосредственно на завод перечислено 202 млн. долл., что составляет 80% от стоимости платформы. Остаток суммы будет перечислен после ввода платформы в эксплуатацию.

Планируется, что первая буровая установка «Петр Годованец» будет введена в эксплуатацию на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая - в конце 2012 года.

График работы новой СПБУ «Петр Годованец» уже расписан на несколько лет вперед. Основным местом ее работы станет нефтяное Субботинское месторождение, освоить которое в короткий срок с помощью действующих СПБУ по техническим причинам невозможно.

Все шесть морских месторождений, которые предприятие разрабатывает в Черном и Азовском морях, были открыты и освоены с помощью СПБУ «Таврида» и «Сиваш». Эти установки способны работать на глубине моря до 70 м и бурить скважины до 5000 м. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент обнаружено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд. куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн. тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения, например, морское газоконденсатное месторождение «Штормовое».

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наибольших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Медведєв: Украина должна идти по белорусскому пути в решении вопроса о цене на газ

Москва. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что Украина должна идти по белорусскому пути в решении вопроса о цене на газ.

Об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил журналистам в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

«Действует соглашение, которое должно исполняться... Этот договор подлежит исполнению. Он был заключен на тех условиях, по которым стороны достигли соглашения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Если говорить о будущем, то мы готовы рассматривать разные варианты. Но я вам скажу прямо: пусть Украина нас заинтересует, чтобы нам было интересно думать о таком сотрудничестве на будущее. В этом случае можно вернуться к обсуждению в самых разных условиях работы», - добавил Президент РФ.

В качестве примера он привел компромисс, достигнутый с Беларусью: Минск получил так называемую интеграционную скидку в качестве приза за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».

«Хотя наши (украинские) коллеги сразу же открестились от этого, ... я считаю, что здесь торопиться не надо. Потому что с Белоруссией у нас тоже были свои проблемы и очень серьезные по газовому сотрудничеству, но мы вышли на нормальный уровень взаимопонимания. Беларусь сегодня является членом Таможенного союза, и мы договорились о том, что Россия приобретает «Белтрансгаз», фактически на 100%. Это создает новые условия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Вот по такому пути, мне кажется, нужно идти и нашим украинским друзьям», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 августа премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что с 2012 года Россия введет для Беларуси понижающий «интеграционный» коэффициент при определении цены на газ.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый газ. На сегодняшний день уже было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров с РФ.

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Агро

Украина в этом году может экспортировать 24 млн. тонн пшеницы – Азаров

Украина в этом году может экспортировать 24 млн. тонн пшеницы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с делегацией Европейского парламента.

«Украина в этом году продаст 24 млн. тонн пшеницы», - сказал Н.АЗАРОВ, комментируя ситуацию относительно установления квотного принципа на украинское зерно в рамках подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, что для Украины, как аграрной страны, является невыгодным.

Глава правительства отметил, что во время последнего раунда переговоров с представителями ЕС достигнута договоренность относительно повышения квот на экспорт зерновых с 20 тыс. тонн до почти 100 тыс. тонн в рамках заключения соглашения о ЗСТ с Евросоюзом.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина будет наращивать производство пшеницы, и в этом году ожидает около 52 млн. тонн урожая: «У нас огромный экспортный потенциал. И он будет увеличиваться по мере преобразований в аграрном секторе, которые только в этом году начаты», - отметил он.

При этом премьер-министр выразил надежду на подписание соглашения по ЗСТ до конца этого года. «Мы настроены очень оптимистично, и до конца года мы подпишем соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - отметил он.

По словам премьера, Украина готова пойти на компромисс ради выхода отечественной экономики на высокотехнологичный рынок.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что правительство Украины готово разработать законопроект о защите инвестиций.

В то же время он напомнил, что в Украине в рамках действующего законодательства, в частности на основе нового Налогового кодекса, установлены преференции для ведения гостиничного бизнеса и предприятий легкой промышленности, они освобождены от уплаты налога на прибыль на 10 лет. «То есть, можно построить гостиницу или фабрику и быть освобожденным от уплаты налога на прибыль на 10 лет. Для нас это очень важно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр подчеркнул, что в этой связи необходимо активизировать коммуникации на двустороннем уровне, чтобы в Европе больше знали об Украине.

В свою очередь, представители делегации Европарламента заявили, что готовы поддерживать Украину в стремлении стать полноправным членом ЕС.

«Мы приветствуем решение Президента, заявленное неделю назад о том, что Украина будет стремиться вступить в Евросоюз. Мы приветствуем, что Украина поставила себе приоритет стать полноправным членом Европейского Союза. Мы приветствуем желание украинского народа жить в европейской семье и готовы способствовать ускорению этого процесса», - отметил депутат Европейского парламента Александр МИРСКИЙ.

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Транспорт/Связь

В аэропорту «Львов» открыта первая очередь взлетно-посадочной полосы

В аэропорту «Львов» открыта первая очередь взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, сегодня председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК, находясь с рабочим визитом в Киеве, проинформировал вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА о введении в эксплуатацию пускового комплекса аэропорта «Львов».

М.ЦИМБАЛЮК поблагодарил Б.КОЛЕСНИКОВА за то, что он сдержал слово и к 20-й годовщине Независимости Украины этот комплекс введен в эксплуатацию, и самое главное, реконструкция осуществлялась без закрытия аэропорта.

Первая очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта составляет 1630 метров, в том числе реконструкция существующей части длиной 835 метров и новой полосы на 795 метров. Кроме того, введены в эксплуатацию рулёжные дорожки №5 и №8 и перрон №2.

Сегодня на обновленной взлетно-посадочной полосе осуществил посадку первый самолет авиакомпании «ДНЕПР-АВИА» (рейс УДН 041).

Как сообщал УНИАН, 28 июля вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Б.КОЛЕСНИКОВ во время рабочей поездки во Львов пообещал, что первая очередь взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» будет открыта ко дню Независимости Украины.

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Промышленность

Азаров настаивает на необходимости импортозамещения товаров для школьников

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ настаивает на необходимости импортозамещения товаров для школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам на брифинге после посещения магазина «Детский мир» в Киеве.

«Проблема есть. Сейчас мы работаем над программой импортозамещения. Я думаю, что нужно сделать специальный раздел, который будет нацелен на то, чтобы у нас в стране воссоздать производство товаров для школьников», - сказал премьер-министр.

В частности, он сегодня посетил одну из школ в Дарницком районе Киева, где ознакомился с подготовкой школы к новому учебному году. Н.АЗАРОВ отметил, что завтра примет участие в коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта, которая будет посвящена подготовке к новому учебному году.

«Чтобы своими глазами увидеть, я решил посмотреть такую рядовую школу. Ну что можно сказать? Классы отремонтированы неплохо, хотя сама школа могла бы быть подготовлена получше», - сказал Н.АЗАРОВ.

После ознакомления с подготовкой школы к новому учебному году глава правительства пообщался с родителями учеников в преподавателями школы. В частности, родители в беседе с премьер-министром отметили, что подготовить ребенка к школе на сегодняшний день - очень дорого. И поэтому отметили, чтобы правительство приняло меры для снижения цен на школьные товары.

После этого Н.АЗАРОВ посетил магазин «Детский мир», где ознакомился с ценами на школьные товары. В свою очередь работники магазина отметили в беседе с Н.АЗАРОВЫМ, что дороговизна товаров обусловлена тем, что в Украине очень незначительное производство таких товаров.

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Международные отношения

Медведев: Россия не видит основания для особых условий членства Украины в Таможенном союзе

Москва. Россия не готова предложить Украине особые условия членства в Таможенном союзе - или пусть вступает на общих основаниях, или к ней может быть применен иной режим.

Об этом сказал президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ журналистам в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

«Таможенный союз - это все-таки высшая форма интеграции, и мы заинтересованы в том, чтобы туда подключилась Украина - большое европейское государство, братское, дружественное нам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Но мы не можем согласиться на подключение Украины по каким-то там формулам типа «три плюс один» - «мы 20 документов подпишем, а 30 не будем». Нет! Или пусть вступает целиком полностью, подписывают по этапам, становятся полноправными членами Таможенного союза и извлекают из этого все выгоды и несут все обязанности, или тогда - это уже другой путь, но в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку», - предупредил президент РФ.

Он не исключил, что при таком развитии событий в ряде случаев России придется использовать «иные таможенные режимы в отношении Украины».

«И наши украинские партнеры это понимают», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что весь комплекс двусторонних отношений, включая перспективы интеграционных процессов с Украиной, он обсудил в ходе недавней встречи со своим коллегой Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Итог: наши партнеры решили взять паузу, чтобы обдумать текущую ситуацию», - сказал президент РФ.

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Украине и России нужно подписать около 10 соглашений относительно ЧФ РФ – Ельченко

Москва. Украине и России нужно подписать около 10 соглашений, которые будут регламентировать базирование Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО, отвечая на вопрос, не является ли продолжение базирования Черноморского флота в Севастополе еще на 25 лет угрозой территориальной целостности Украины.

“Если в самом пребывании Черноморского флота России во всех его элементах навести порядок, то это не будет угрожать нашей территориальной целостности. И такая работа сейчас как раз проводится. Нам нужно подписать еще примерно с десяток разных соглашений, которые бы создали абсолютно надежную юридическую базу пребывания флота”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже почти подготовлены и во время ближайшего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии будут подписаны два соглашения по Черноморскому флоту. Одно регулирует режим и порядок пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации, а второе - совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями, добавил он.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, остаются еще вопросы использования маяков, инфраструктуры ЧФ и модернизации вооружений.

“Вот когда мы это все окончательно урегулируем - а эта работа близится к завершению, тогда разговоры об угрозе и опасности ЧФ отпадут”, - убежден он.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что в мире есть много примеров, когда иностранные базы расположены на территориях других стран, и если это урегулировано юридически, то никаких опасений не будет.

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Завтра кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь на крайнем западе Украины

Завтра на крайнем западе Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, 5-10 м/с, в западных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометценре.

Температура ночью в западных областях и южной части 15-20°, в северных и восточных областях 8-13°, на остальной территории 10-15°; днем 22-27°, на Закарпатье 29-34°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Одессы 17°), в Днепре возле Киева 20°.

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