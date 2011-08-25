Адвокат утверждает, что уголовное дело Тимошенко разваливается

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ заявляет, что уголовное дело, возбужденное в отношении его подзащитной, разваливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киева.

«Дело разваливается, просто по шагам разваливается», - сказал Н.СИРЫЙ.

По его словам, «для того, чтобы было преступление по превышению власти, нужно, чтобы был ущерб, а без него нет преступления».

По словам Н.СИРОГО, обвинение утверждает, что после каких-то действий экс-премьера на 30% увеличилась цена закупки газа на производственно-технологические расходы с 2008 по 2009 год.

Он добавил, что в том же обвинении указывается, что ввиду того, что цена увеличилась на 30%, увеличились расходы «Нафтогаза» в 2009 году, а именно - на 194 млн. 625 тыс. 386 долларов или на 1,5 млрд. грн.

«В седьмом томе материалов дела озвучиваются акты приема-передачи технического газа в 2009 году по цене 179 долларов или 1382 грн. (по курсу 7,7 грн. за дол.) за тысячу кубометров. И эта же цена была в 2008 году - гривня в гривню», - отметил адвокат.

«То есть в материалах дела сама же прокуратура относит изъятые акты приема-передачи, приобретения технического газа на технические расходы «Укртрансгаза» с указанием контракта, который они скрыли, и мы будем требовать его приобщать», - заявил Н.СИРЫЙ.

По его словам, судя по этому, никакого подорожания газа на 30% не было.

«Можно ли дальше продолжать слушать это дело?», - добавил Н.СИРЫЙ.