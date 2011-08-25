Главное на 25 августа (вечер)

Энергетика

Задолженность внутренних потребителей за потребленный природный газ с учетом долгов 1999-2011 гг. по состоянию на 1 августа составляет 20 млрд. 891,0 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что прирост задолженности за 7 месяцев 2011 года составил 7 млрд. 67,2 млн. грн.

На протяжении января-июля предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 27 млрд. 606,1 млн. куб. м природного газа на общую сумму 49 млрд. 649,9 млн. грн, за который оплачено 42 млрд. 582,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-июле сократился на 0,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 84,9%.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила неизменными на сентябрь предельные уровни цен на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций. Цены сохранены на августовском уровне - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Украина в январе-июле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 32,3%, или 749,7 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 3,073 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В июле т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос в 2,7 раза, или на 384,3 млн. кВт/ч, по сравнению с июлем 2010 года, – до 600,7 кВт/ч.

В январе-июле экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился более чем в 3 раза, или на 1,137 млрд. кВт/ч, – до 1,682 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в более чем 5 раз – до 1,140 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 2,1 раза, до 542,3 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-июле т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-июля вырос до 301,2 млн. кВт/ч против 8 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 1,033 млрд. кВт/ч, что на 41,6% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ заявляет, что уголовное дело, возбужденное в отношении его подзащитной, разваливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киева.

«Дело разваливается, просто по шагам разваливается», - сказал Н.СИРЫЙ.

По его словам, «для того, чтобы было преступление по превышению власти, нужно, чтобы был ущерб, а без него нет преступления».

По словам Н.СИРОГО, обвинение утверждает, что после каких-то действий экс-премьера на 30% увеличилась цена закупки газа на производственно-технологические расходы с 2008 по 2009 год.

Он добавил, что в том же обвинении указывается, что ввиду того, что цена увеличилась на 30%, увеличились расходы «Нафтогаза» в 2009 году, а именно - на 194 млн. 625 тыс. 386 долларов или на 1,5 млрд. грн.

«В седьмом томе материалов дела озвучиваются акты приема-передачи технического газа в 2009 году по цене 179 долларов или 1382 грн. (по курсу 7,7 грн. за дол.) за тысячу кубометров. И эта же цена была в 2008 году - гривня в гривню», - отметил адвокат.

«То есть в материалах дела сама же прокуратура относит изъятые акты приема-передачи, приобретения технического газа на технические расходы «Укртрансгаза» с указанием контракта, который они скрыли, и мы будем требовать его приобщать», - заявил Н.СИРЫЙ.

По его словам, судя по этому, никакого подорожания газа на 30% не было.

«Можно ли дальше продолжать слушать это дело?», - добавил Н.СИРЫЙ.

Финансы Бизнес увеличил уплату налогов от операций с недвижимостью почти в два раза – с начала года в бюджет поступило 17,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной налоговой служба Украины (ГНСУ).

«Субъекты хозяйствования, занятые в данной сфере, перечислили в бюджет на 8,9 млрд. грн. больше, чем в прошлом году (всего – 17,7 млрд. грн.)”, - отметил заместитель председателя службы Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

Среди «рекордсменов» по увеличению темпов уплаты налогов также предприятия добывающей промышленности, которые увеличили налоги и сборы на 7,9 млрд. грн., или в 1,8 раза, - до 17,2 млрд. грн.

Рост платежей отрасли оптовой и розничной торговли с начала года составил 6,7 млрд. грн., всего в бюджет поступило 15,2 млрд. грн.

В полтора раза выросли поступления от строителей (на 1,1 млрд. грн.) – до 2,8 млрд. грн.

А.КЛИМЕНКО объясняет данную динамику внедрением новых методов борьбы с теневой экономикой и уклонением от налогообложения.

Всего с начала года в госбюджет поступило 107,2 млрд. грн., что превышает показатели прошлого года на 38,8 млрд. грн., или в 1,6 раза.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9980/8,0010, к 12:00 сузился спрэд - 7,9990/8,0010. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9980/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2767/0,2770, к 12:00 цены повысились - 0,2769/0,2772. К закрытию торгов цены вернулись к уровню 0,2767/0,2770. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8300 (-0,0830).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4390/1,4470.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5610/11,5670, к 12:00 цены практически не изменились - 11,5600/11,5665. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,5465/11,5560.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 августа, снизился на 0,99% – до 654,61 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 273 млн. 938 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,90% – до 1647,52 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 327 млн. 422 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 880 тыс. грн.

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(УНИАН)