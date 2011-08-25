Анонс на 26 августа
19:32, 25 августа 2011Разное
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26.08.2011Янукович примет участие в праздновании Дня шахтера в Донецке Суд продолжит рассмотрение дела Макаренко и Шепитько Азаров примет участие в заседании коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта
* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в торжествах по случаю Дня шахтера в г. Донецке.
* Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Житомирскую область.
* Печерский районный суд продолжит рассмотрение дела экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса Шепитько.
* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.
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