Резиденция посла Украины в Ливии подверглась нападению мародеров

Резиденция посла Украины в Ливии Николая НАГОРНОГО подверглась нападению мародеров.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, во время нападения в резиденции посла никого не было, так как в целях безопасности все сотрудники диппредставительства находятся в здании посольства.

«Три дня назад в резиденцию посла проникли мародеры и вынесли какую-то бытовую, видео- и аудиотехнику. Но сказать, что резиденция была разграблена и разрушена было бы неправдой»,- сказал О.ВОЛОШИН.

В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.