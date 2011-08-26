Резиденция посла Украины в Ливии подверглась нападению мародеров
Резиденция посла Украины в Ливии Николая НАГОРНОГО подверглась нападению мародеров.
Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
По его словам, во время нападения в резиденции посла никого не было, так как в целях безопасности все сотрудники диппредставительства находятся в здании посольства.
«Три дня назад в резиденцию посла проникли мародеры и вынесли какую-то бытовую, видео- и аудиотехнику. Но сказать, что резиденция была разграблена и разрушена было бы неправдой»,- сказал О.ВОЛОШИН.
В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.